助理費處置不當被金門地院重判 陳滄江：一定上訴爭取公道

2025/08/08 17:56

〔記者吳正庭／金門報導〕前金門縣議員陳滄江任內議員助理費處置不當，陳滄江等3人日前被重判；陳滄江今天自嘆，當初愛面子，怕引來外界非議，不捨連累兩個無辜年輕人，等收到判決書一定上訴，爭取公道。

金門地方法院7日宣判，前民進黨金門縣議員陳滄江擔任議員期間，以其妻姪媳婦金湘君為人頭帳戶申請議員助理費，實際交由其子陳子涵管領使用，3人違反貪污治罪條例，判陳滄江有期徒刑9年，褫奪公權4年，陳子涵7年8月，褫奪公權3年，金湘君4年10月，褫奪公權2年，可上訴。

陳滄江澄清：「我擔任8年議員，從來沒有任何1塊錢的議員助理費是進到我口袋」，檢調單位查過他的金流，「沒有就是沒有」。

他說，相較於全國其他涉及議員助理費個案，不外是將公聘助理費全部或部分納為已有、或領出重新分配，用於服務處公積金、個人紅白帖及事務費用開支。他說，「我完全沒有」、「沒去碰任何屬於助理的費用」，他從不經手、也不分配任何議員助理費，都是由議會直接匯給助理；他個人還支出300多萬元「私聘助理費」加強選民服務，至今雖沒有民代身分，仍持續為地方奔走。

陳滄江說，根據台灣最高法院等法律實務見解，任何議員以議會公費助理領取的助理費，支付給實質處理議員相關事務的「私聘助理」所領取的議員助理費，並不算是詐領；因私聘助理未造成議會損失，不論「私聘助理」有無向議會正式報備？這一些法院的法律實務判決20幾個都宣判無罪，不知金門地方法院的司法正義何在？

陳滄江說，他在金門長年捐輸社會弱勢、教育經費，自信問政風評及道德操守有一定評價，現在只因幾年前1個思慮不周的殘念，以兒子擔任助理不違法，竟導致現在自陷維谷，真是無語問蒼天。

