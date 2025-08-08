為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    助理費處置不當被金門地院重判 陳滄江：一定上訴爭取公道

    前金門縣議員陳滄江。（資料照）

    前金門縣議員陳滄江。（資料照）

    2025/08/08 17:56

    〔記者吳正庭／金門報導〕前金門縣議員陳滄江任內議員助理費處置不當，陳滄江等3人日前被重判；陳滄江今天自嘆，當初愛面子，怕引來外界非議，不捨連累兩個無辜年輕人，等收到判決書一定上訴，爭取公道。

    金門地方法院7日宣判，前民進黨金門縣議員陳滄江擔任議員期間，以其妻姪媳婦金湘君為人頭帳戶申請議員助理費，實際交由其子陳子涵管領使用，3人違反貪污治罪條例，判陳滄江有期徒刑9年，褫奪公權4年，陳子涵7年8月，褫奪公權3年，金湘君4年10月，褫奪公權2年，可上訴。

    陳滄江澄清：「我擔任8年議員，從來沒有任何1塊錢的議員助理費是進到我口袋」，檢調單位查過他的金流，「沒有就是沒有」。

    他說，相較於全國其他涉及議員助理費個案，不外是將公聘助理費全部或部分納為已有、或領出重新分配，用於服務處公積金、個人紅白帖及事務費用開支。他說，「我完全沒有」、「沒去碰任何屬於助理的費用」，他從不經手、也不分配任何議員助理費，都是由議會直接匯給助理；他個人還支出300多萬元「私聘助理費」加強選民服務，至今雖沒有民代身分，仍持續為地方奔走。

    陳滄江說，根據台灣最高法院等法律實務見解，任何議員以議會公費助理領取的助理費，支付給實質處理議員相關事務的「私聘助理」所領取的議員助理費，並不算是詐領；因私聘助理未造成議會損失，不論「私聘助理」有無向議會正式報備？這一些法院的法律實務判決20幾個都宣判無罪，不知金門地方法院的司法正義何在？

    陳滄江說，他在金門長年捐輸社會弱勢、教育經費，自信問政風評及道德操守有一定評價，現在只因幾年前1個思慮不周的殘念，以兒子擔任助理不違法，竟導致現在自陷維谷，真是無語問蒼天。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播