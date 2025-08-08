為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    若中國侵台大量難民湧入 菲律賓網友超暖留言曝光

    圖為菲律賓首都馬尼拉。（歐新社）

    圖為菲律賓首都馬尼拉。（歐新社）

    2025/08/08 18:43

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國是否侵台等議題，不僅國人關心，近年來也受全球廣泛討論。一名網友在reddit菲律賓相關子版發問，若中國侵台，大量難民湧入菲國會發生甚麼事情？結果貼文出現大量：「會和他們交朋友」、「張開雙臂歡迎他們」等溫暖留言。

    一名網友昨在全球最大論壇之一reddit的子版「WhatIfPinas」（以菲律賓網友為主要使用群體）發問「如果中國入侵台灣，成千上萬的台灣難民湧入呂宋島，情況會如何？」引發網友討論。

    下方有網友開玩笑表示，「希望都是工程師，這樣我們會建立下一個矽谷」，也有網友指出，「這對台灣人來說可能會相當困難，尤其對城市人而言，在這裡生活可能比他們島上的生活水平低很多，如果他們打算真在這裡定居，可能會覺得我們的官僚制度很糟糕」。

    也有網友質疑：「日本就在附近，他們為什麼要選擇菲律賓？」但有人認為：「上層階級和高收入階層會選擇日本。中產階級和低收入階層去日本的機會較少，所以他們最終選擇這裡的可能性很高。」

    不過，更多菲律賓網友的留言是：「我們會和他們交朋友」、「救他們啊，這就是菲律賓人所擅長的」、「張開雙臂歡迎他們」、「我歡迎他們來到這裡，他們將為經濟做出貢獻」、「我們接受」、「讓他們入籍。我們需要他們的專業知識，而且據我所知，台灣人通常很好相處」。

    菲律賓是除了中國之外，離台灣最近的國家。美媒《華盛頓郵報》上個月報導指出，隨著中國不斷擴張在南海地區的軍力，菲國近年逐漸認知到其國安，已經和台灣的安全緊密連結在一起，因此菲國正低調但積極地與台灣進行更多方面的接觸，包括官方與非官方的交流，尤其是國防層面的合作。

