    首頁　>　政治

    憲法法庭受理總預算案聲請釋憲 行政院：盼進行實質審理

    憲法法庭今受理「中央政府總預算案」聲請釋憲，行政院發言人李慧芝指出，政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。（資料照）

    憲法法庭今受理「中央政府總預算案」聲請釋憲，行政院發言人李慧芝指出，政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。（資料照）

    2025/08/08 17:42

    〔記者鍾麗華／台北報導〕憲法法庭今受理「中央政府總預算案」聲請釋憲，行政院發言人李慧芝指出，憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，不過立法院在去（2024）年12月20日三讀修正憲法訴訟法，改變憲法法庭審議案件門檻，並於上（7）月25日再度全數否決賴清德總統所提大法官人選後，憲法法庭目前的功能實質上受到癱瘓，政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。

    立法院會於3月12日否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案，總統賴清德於3月21日公布114年度中央政府總預算及財政收支劃分法修正條文。

    立院民進黨團總召柯建銘等51人認為立法院三讀通過114年度中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數、刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關之業務費致影響其基本運作維持、統刪特別費及統刪一般事務費部分，有違憲疑義，5月間向憲法法庭聲請法規範憲法審查。

    行政院為行使職權，認為立法院於114年1月21日三讀審議通過，並經總統於同年3月21日公布之「中華民國114年度中央政府總預算」，有違憲疑義，5月間向憲法法庭聲請法規範憲法審查。司法院今天終於評決受理這2件聲請案。

