    政治

    「粉底液」風波王義川被貼厭女標籤 陳沂表態：頂多就是直男不懂

    網紅陳沂。（資料照，記者張文川攝）

    網紅陳沂。（資料照，記者張文川攝）

    2025/08/08 17:27

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川因「2400元粉底液」事件，引發女性不滿，甚至被貼上「厭女」標籤。不過，一向有話直說的網紅陳沂表示：「不覺得這在厭女啦，頂多就是說明直男根本不懂。」

    王義川「粉底液」風波，起因是日前他在政論節目中，討論台中市長盧秀燕勘災時的妝容完整，在節目介紹到盧秀燕使用的粉底液一瓶要2400元時，王義川驚訝表示：「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼。」言論引起大量女性網友不滿，民進黨性平部更直接譴責「我們不要厭女的台派」。

    網紅陳沂今日在臉書發文表示：「我是不覺得這在厭女啦，頂多就是說明直男根本不懂！」她說，專櫃粉底一罐賣2400是正常價格，而且一小罐可以用很久，上底妝又不是塗水泥牆，要薄薄疊上。

    不過她也不忘酸王義川：「王委員上節目難道都不化妝的嗎？」建議為了視聽大眾的審美著想，下次還是上個與盧秀燕同款的底妝。她也開玩笑表示，這真的不是該粉底液的業配文嗎？「盧秀燕的皮膚看起來很有光澤度，其實挺有說服力的。」

    民進黨立委王義川。（資料照）

    民進黨立委王義川。（資料照）

