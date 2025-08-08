台印互設代表處30年 印台協會：台灣不只是貿易夥伴

印度台北協會副會長甘泉（Ms. Aparna Ganesan）。（記者陳逸寬攝）

2025/08/08 17:17

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣亞洲交流基金會（台亞會）今（8）日舉行7週年紀念「共築亞洲新局：從新南向到印太夥伴關係」論壇，第2場次聚焦台印關係，同時慶賀台印互設代表處30週年。印度台北協會副會長甘泉（Aparna Ganesan）致詞說，台印經濟雖然連結加深，但雙方社會間的理解仍受限，易受假訊息趁虛而入影響認知，智庫與研究機構此時應挺身而出，提出解方、協助建立有意義的連結。

台亞會今天與印度智庫觀察者研究基金會發表共同研究「台印報告書（Taiwan-India @30）」，聚焦台印30年以來各領域的關係進展，並展望未來30年向台灣及印度政府提出政策建議，全篇報告共有19章節。

台亞會執行長楊昊說明，在新南向政策發展下，台印近年貿易成長超過60%，成果驚人，加上印度官方又宣示希望與台加深半導體、電動車等產業連結，這篇報告不同於以往學術研究，也納入更多細節、更具體的面向，如科學、數位、安全、國會交流，以及公共衛生及NGO、教育等，同時向政府提出政策建議。

甘泉致詞說，要建立30年的關係並不容易，這是值得慶祝與「校準」的時刻，應該回顧過去同時勾勒未來的道路輪廓。這30年間印台關係建立於共享民主價值、經濟互補及文化領域上，且夥伴關係也不再侷限於單一領域，從半導體生產到AI、機器學系等科學研究，顯然印度與台灣並不只是貿易夥伴，而是為創新與未來繁榮一同努力的同志（cooperator）。

甘泉強調，在當今複雜的世界中，任何有意義的夥伴關係，都無法在缺乏新觀念的情況下進展，而這正是如台亞會這類智庫扮演關鍵角色的地方。她示警，台印之間的經濟鏈結雖已深化，但雙方社會間的相互理解仍相當有限，在企業界、學生與公民社會之間，對彼此機會與優勢的認識仍相對不足。在這樣的真空下，錯誤資訊與假訊息容易趁虛而入，影響認知。

因此，甘泉說，智庫與研究機構必須挺身而出，其角色不只是對話的推動者，也應提出問題的解方，我們需要創新、可擴展、可實行的新觀念，來克服資訊落差，並建立有意義的連結。在快速變化的地緣政經環境下，印度與台灣可以成為高科技創新、半導體供應鏈決策、區域治理、網路安全、潔淨能源與永續基礎建設、人才與學術地位等領域的合作夥伴，盼透過這樣的對話，引領台印走向未來數十年持久的關係。

台亞會8日發表與印度智庫觀察者研究基金會合作的「台印關係30報告書（Taiwan-India@30），並舉辦「三十年的台印夥伴關係：韌性與繁榮」場次論壇，美光科技副總裁Nikhil Kale（左起）、印度台北協會副會長甘泉（Ms. Aparna Ganesan）、台亞會董事長蕭新煌、台亞會執行長楊昊、中山大學助理教授劉奇峰、台亞基金會博士後研究員胡莎娜。（記者陳逸寬攝）

