鄭朝方喊罷免 林思銘反批鄭地方建設搶功

林思銘在臉書公開質問鄭朝方：「您是否知道，您口中引以為傲的博愛籃球場，根本不是您任內的爭取成果？」（記者廖雪茹攝）

2025/08/08 16:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣立委林思銘摃上民進黨竹北市長鄭朝方！林思銘今天表示，鄭朝方被新竹鄉親譏為「林智堅2.0」，還說竹北市充斥「鄭朝方」在每個建設落款上，批評根本是「搶功掛名、樣樣自誇、到處收割」！對此，鄭朝方表示稍後將回應。

身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方，昨晚在黨部的罷免說明會上表示，中央原規劃投入的建設經費，卻因立法院的刪減凍結而延宕，地方多項工程出現資金缺口。他指出立法委員應是地方的後盾，卻看不到林思銘委員為新竹縣發聲。現在這個倒數的關鍵時刻，唯有團結行動，才能改變現況，讓資源真正用在人民需要的地方，拜託大家823出門投下同意罷免。

請繼續往下閱讀...

林思銘團隊對此大反攻，林思銘在臉書公開質問鄭朝方「您是否知道，您口中引以為傲的博愛籃球場，根本不是您任內的爭取成果？」早在2020年4月22日，他任立委首年，就已經與時任竹北市長何淦銘、時任客委會主委李永得等人現勘，現場李主委即明確允諾會補助近2000萬的工程經費。當天有與會人士和相關記錄與媒體報導為證，竟將前朝和民意代表齊心協力的成果全數收割為己有，「把客委會規劃補助70個客庒地區的禾埕專案計畫，說得好像只有您一人努力，而其他人都沒有出力。這是有失公允的。」

林思銘質問鄭朝方，「請問您會不知這是前任市公所團隊與立委共同爭取的經費嗎？」他與何前市長在2020年就爭取及前往現場勘查時，請問鄭市長你在哪裡？就只是剛好在你任內接手依原計畫發包執行罷了。「更荒謬的是，您口口聲聲說立委『未曾參與』，請問您市公所的活動，有發文通知幫忙爭取經費的何市長及立委參加嗎？」

林思銘並對鄭朝方喊話，政治可以競爭，但不能不擇手段、不講道義。「為了罷免硬拗搶功、惡意造謠，不僅無助於城市建設，反而揭穿您浮誇的真面目。」

國民黨新竹縣立委林思銘今天為反罷免，摃上身兼民進黨新竹縣黨部主委的竹北市長鄭朝方。（記者廖雪茹攝）

鄭朝方昨在罷免說明會上表示，立法委員應是地方的後盾，卻看不到林思銘委員為新竹縣發聲。他拜託大家823出門投下同意罷免。（立委范雲辦公室提供）

