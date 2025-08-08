林佳龍訪日、李逸洋出席和平紀念儀式 涉外官員：深具意義

外交部。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕今年8月15日是二次世界大戰終戰80週年紀念日，日本廣島市與長崎市政府分別於本月6日及9日舉辦和平紀念儀式，由於往年該兩市府皆以「台日無正式外交關係」為由，未曾邀請台灣出席，今年首度由台灣官方代表、駐日代表李逸洋大使出席與會，加上上（7）月底外交部長林佳龍私人行程訪日，會晤多位日方眾議員，對方並主動在社群媒體公開與林佳龍合影，涉外官員今（8日）表示，不僅深具歷史性意義，更實屬難得的台日關係進展。

儀式「眾使雲集」我官方代表獲邀出席 涉外官員：深具歷史意義

廣島市6日舉辦和平紀念儀式，合計逾120國家與地區官員及代表與會，創下歷年新高。李逸洋獲邀親自出席，並前往原爆慰靈碑獻花致意，在會場也和美國駐日大使葛拉斯（George Glass）等多國使節及國際組織代表互動寒暄，與未派員出席的中國、俄羅斯與巴基斯坦等擁核國家形成鮮明對比。

外交部表示，李逸洋與駐大阪辦事處處長洪英傑等人6日共同出席廣島和平紀念典禮，9日長崎市的儀式也將由李與駐福岡辦事處處長陳銘俊等人出席。2場和平紀念典禮展現自由、民主、和平與人權的核心價值，也與林佳龍上任後推動「總合外交」的價值外交理念相符，我國首次出席別具意義，外交部對日方的規畫及安排，表達由衷謝忱。

據了解，台灣過去因台日無正式外交關係，長期未受邀出席廣島、長崎和平紀念儀式，加上紀念儀式有百餘國使節出席，具政治敏感性，如台灣官方代表出席此一國際場合，可預料中國政府必將極力反對表達抗議。

然而，近年來「台海和平穩定」已成國際社會關注焦點及重要峰會共識，日本政府也更願意公開在台面上表達對台灣的支持。涉外官員說，由於中國在台海周邊持續升高軍事威脅，日本從2021年起在各國際場域強調「維持台海和平穩定」的重要性；2023年廣島舉辦G7峰會後，時任日相岸田文雄和G7領袖代表共同發表的聯合聲明中重申「台海和平與安定之重要性」；2025年起，包括「美日峰會」、「慕尼黑安全會議」期間美日韓三國外長場邊會談、 3月「G7 外長會議」、6月「日本芬蘭領袖會談」、7月「日中外長會談」及「日歐盟峰會」等國際重要峰會及聯合聲明，陸續納入「反對任何以武力及脅迫等方式片面改變現狀的行為」、「支持台灣有意義參與國際組織」等挺台文字。

官員說，國際社會對台灣的友好和支持日趨明確，也賦予日本地方政府邀請台灣出席和平紀念儀式的正當性及信心，不僅再次表態重視台海和平穩定，同時也向中國傳達「反戰、守護和平」的訊號。

此外，台積電赴熊本設廠、台灣直飛日本各地航線增加，反映台日雙邊日益熱絡的民間交流和經貿合作，同時創造台日友好氛圍，也使得過去較受限的台日地方交流有了突破。涉外官員坦言，自2011年日本地震後台灣各界對日本災區的支持深植日人心中，讓日本民間對台灣觀感高度正面，此次也有多個民間團體向廣島與長崎市府表達盼邀請台灣參與紀念儀式的心聲，加上台日民間長年互訪逐步累積友誼與互信，也讓日本地方議員普遍友台，此次並就台灣出席和平紀念儀式向地方議會發聲，且適逢「戰後80週年」的特殊時點，日方接納台灣參與，更凸顯和平紀念儀式的普世價值。

林佳龍低調訪日、日議員卻主動公開 日媒：實屬罕見

而林佳龍在7月底以私人行程名義偕夫人廖婉如低調訪日，並前往參訪大阪世博，期間並在東京會晤自民黨青年局長中曾根康隆眾議員，以及「日華議員懇談會（日華懇）」會長古屋圭司眾議員、副會長高市早苗眾議員、事務局長木原稔眾議員、事務局長代行佐佐木紀眾議員等人，消息曝光後引發各界關注，中國更氣急敗壞連夜批評日本政府縱容林佳龍訪問。

林佳龍訪日消息之所以曝光，是日本兩位眾議員中曾根康隆及古屋圭司主動在社群平台分享與林佳龍的合照。中曾根在限時動態掛上台灣國籍符號並寫下：「正在訪日的台灣外交部長林佳龍閣下與我進行了會談，李大使也一同出席，我們深入交流一小時，度過非常寶貴的意見交換時光。」由於這是自1972年台日斷交以來、睽違53年台灣外交部長首次「被公開」造訪日本的行程，也讓日本「朝日新聞」及「日經新聞」等主流媒體形容「實屬罕見」。

對此，中國外交部連日提出嚴正交涉和強烈抗議，稱「絕不容忍林佳龍『竄訪』日本」。但涉外官員表示，儘管中方反應激烈，日方立場並未見改變，日本內閣官房長官林芳正在記者會中表示「台方已說明此行為私人行程，日本政府亦無評論立場」，反映台日在緊密互信關係上建立了謹慎的互動默契，也期待這次得來不易的突破，能為未來台日高層互訪奠定基礎。

官員也說，近期日本和台灣友邦帛琉、巴拉圭及瓜地馬拉深化雙邊戰略合作關係，台灣也期待和日本攜手在經濟安全、戰略產業、投資與人才交流等領域深化合作，共同打造台日「非紅供應鏈」，並期待藉台日合作拓展第三國市場，在強化台日產業連結的同時，協助台灣外交戰略布局與區域繁榮發展。

