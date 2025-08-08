為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    823倒數兩週 多位藍委挺顏寬恒、「中二解顏」：看不起他們

    「中二解顏」發言人林宣宏（中）說，顏寬恒把公民運動打成政黨對決。（記者黃旭磊攝）

    「中二解顏」發言人林宣宏（中）說，顏寬恒把公民運動打成政黨對決。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/08 15:26

    〔記者黃旭磊／台中報導〕距離8月23日罷免投票倒數兩週，藍委顏寬恒今晚起陸續邀請挺過726罷免的藍委牛煦庭、李彥秀、洪孟楷、徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人，於大肚萬興宮前廣場、烏日區台中國際展覽館等地站台力挺，「中二解顏」發言人林宣宏表示，團隊由熱愛家鄉在地人組成，沒有黨派成員，「顏寬恒把公民發起運動打成政黨對決，非常看不起他們（國民黨）」。

    顏寬恒今晚起陸續舉辦3場「反惡罷」造勢會，牛煦庭、李彥秀、洪孟楷及藍委謝龍介晚間7時先到大肚萬興宮助講，接著明天週六上午9時半，在高鐵台中站附近的台中國際展覽館，由徐巧芯、王鴻薇、藍委吳宗憲、立委高金素梅及民眾黨立委林國成站台，晚間在龍井天波府前廣場，由立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及羅智強等人助講。

    林宣宏表示，顏寬恒把公民罷免運動打成是藍綠對決，非常看不起他們（國民黨），罷團沒有黨派成員，卻需對抗國民黨傾巢而出，黨部及市府資源都用上，呼籲顏寬恒打一場乾淨的罷免戰。

    顏寬恒說，罷團從第二階段連署開始，就不斷騷擾反對罷免的支持者，而罷免是公民權利，應予以尊重，但民進黨讓罷免遍地開花的意圖眾人皆知，對在野黨立委提出罷免，只為讓民進黨完全執政、鞏固政權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播