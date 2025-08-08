823倒數兩週 多位藍委挺顏寬恒、「中二解顏」：看不起他們

「中二解顏」發言人林宣宏（中）說，顏寬恒把公民運動打成政黨對決。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離8月23日罷免投票倒數兩週，藍委顏寬恒今晚起陸續邀請挺過726罷免的藍委牛煦庭、李彥秀、洪孟楷、徐巧芯、王鴻薇、羅智強等人，於大肚萬興宮前廣場、烏日區台中國際展覽館等地站台力挺，「中二解顏」發言人林宣宏表示，團隊由熱愛家鄉在地人組成，沒有黨派成員，「顏寬恒把公民發起運動打成政黨對決，非常看不起他們（國民黨）」。

顏寬恒今晚起陸續舉辦3場「反惡罷」造勢會，牛煦庭、李彥秀、洪孟楷及藍委謝龍介晚間7時先到大肚萬興宮助講，接著明天週六上午9時半，在高鐵台中站附近的台中國際展覽館，由徐巧芯、王鴻薇、藍委吳宗憲、立委高金素梅及民眾黨立委林國成站台，晚間在龍井天波府前廣場，由立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安及羅智強等人助講。

林宣宏表示，顏寬恒把公民罷免運動打成是藍綠對決，非常看不起他們（國民黨），罷團沒有黨派成員，卻需對抗國民黨傾巢而出，黨部及市府資源都用上，呼籲顏寬恒打一場乾淨的罷免戰。

顏寬恒說，罷團從第二階段連署開始，就不斷騷擾反對罷免的支持者，而罷免是公民權利，應予以尊重，但民進黨讓罷免遍地開花的意圖眾人皆知，對在野黨立委提出罷免，只為讓民進黨完全執政、鞏固政權。

