美國關稅引發全球供應鏈重塑 蕭美琴：台灣與新南向夥伴共同往前

副總統蕭美琴、台亞會董事長蕭新煌、外交部常務次長葛葆萱為7歲的台亞會切蛋糕慶生。（記者陳逸寬攝）

2025/08/08 15:32

〔記者方瑋立／台北報導〕副總統蕭美琴今（8）日出席台灣亞洲交流基金會（台亞會）七週年紀念「共築亞洲新局：從新南向到印太夥伴關係」論壇致詞，她說，美國關稅政策所引發的全球供應鏈重塑，也為台灣與新南向國家夥伴關係帶來挑戰，但同時也帶來新的契機。新南向夥伴永遠都是台灣的好鄰居，不僅是台商布局重鎮，同時也是文化、科技、教育、人才養成等多領域交流的重要朋友，台灣會持續經營、共同往前。

台亞會成立於2018年，今天在台北舉行七週年紀念暨「共築亞洲新局：從新南向到印太夥伴關係」論壇。蕭美琴出席開幕儀式致詞，並親自為台亞會切蛋糕慶生。論壇則分二場次探討印太戰略，以及聚焦台印互設代表處30週年、發表台印關係30週年報告，印度台灣協會副會長甘泉亦出席第2場次座談致詞。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴致詞說，台亞會七年來穩健推進五大核心計畫，從區域性到青年培力，智庫合作到藝文文化交流，同步建立台灣與區域社會間的真誠對話與共信的橋樑。台亞會所有政府、民間各界的夥伴，致力讓世界看見台灣，也讓台灣成為區域內值得信賴、能夠同行的夥伴。

蕭指出，當前全球局勢高度不確定下，新南向國家對台灣的意義不只是傳統經貿關係，更成為台灣擴展國際空間、深化價值，以及強化戰略韌性的重要支點，畢竟最親近的鄰居與台灣同樣有維護印太地區和平穩定與經濟繁榮的共同利益，周邊國家所面臨的內外部挑戰，與台灣也有高度的共感。

蕭也說，新南向政策從來不只是市場策略或經貿關係，而是人與人之間深度的連結，透過教育醫療科技及文化的交流，建立彼此理解與信賴的基礎，同時累積面對未來變局攜手合作的能力。她坦言，外界關心近期美國關稅政策所引發的全球供應鏈重塑，這為台灣與新南向國家之間的夥伴關係帶來一些挑戰，但同時也有新的機會。

蕭美琴強調，在去風險化以及尋求可信賴的夥伴的全球趨勢當中，台灣具備的制度透明產業優勢，以及民主信念與區域夥伴共同打造韌性與價值，這正是總統賴清德所提出的「新南向+」的重要意涵。她說，可以很有信心的告訴大家，新南向的夥伴永遠都是我們的鄰居，不只是台商布局重鎮，也是多領域交流的重要朋友，台灣會持續經營，也會持續和大家共同往前。

台亞會董事長蕭新煌致詞則強調，賴總統今年3月揭示台灣產業要從過去西進、南向、北合、東擴到美洲及全球各地，達到立足台灣、布局全球、行銷全世界。由此可見，面對全球多變的今天，我們需要一個更強韌、更能鏈結國際的台灣，台亞會會繼續努力深化與新南向夥伴國的合作，壯大台灣、達成區域共融，實踐「新南向政策+」並進一步促進位處印太核心地帶的台灣，推進一個更具包容性、更能發揮長項的策略。

副總統蕭美琴8日出席台亞會論壇致詞。（記者陳逸寬攝）

台亞會8日舉行七周年紀念「共築亞洲新局：從新南向到印太夥伴關係」論壇，同時慶祝台灣與印度互設代表處30週年，發布台印關係30年報告。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法