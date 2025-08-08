823罷免投票》中市罷團要走出同溫層 打巷戰攻民生議題

台中市823罷免的公民團體將採巷戰，主攻民生議題。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/08 15:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離第二階段8月23日罷免投票倒數2週，台中市中2、中3、中8選區的罷團都表示將突破同溫層，要進入巷戰，逐家逐戶跟民眾話家常、花幾分鐘喝一杯茶，告訴為何要罷免國民黨立委的原委；此外，打議題不再著重抗中保台，因為民眾認為太遙遠，因此將以民生議題為主，再衍生出國民黨的賣台行徑，如此民眾才會有感。

再過14天就是823的罷免投票，經歷了726的罷免失利，當時也協助台中市第一階段罷團宣傳的中2解顏、中3拒瓔、中8一罷擊臣，都有進行檢討並研議如何打823的選戰。

中2罷團發言人林宣宏指出，觀察726罷免投票，藍營與支持罷團的投票率都差不多，雖然抗中保台是全民共識，但因為中間選民對抗中保台的議題比較沒有興趣，因此無法吸引中間選民來投票；因此這次打的議題要重視民生，要打出讓中間選民感動議題。

中3罷團發言人Connie表示，在支持726罷免時，發現一些選民即使認為抗中保台很重要，但覺得這一議題對他們太遙遠，打不到民眾的心，因此823將會打民生議題，再衍生出國民黨賣台的行為，如將中配取得身份證6年降4年等。

中8罷團領銜人廖芝晏表示，內部檢討726的失利，除了所打議題抗中保台有選民認為不是現在非常急迫的問題外，就是在訊息面的部份，罷團只能在同溫層流傳，無法將訊息進入中間選民手中，而藍營打的議題，又逐步將綠營及罷團的支持者分走，造成726失利；因此823的戰役，將如其他罷團所言，主攻民生議題。

此外，雖距離823投票只剩10多天，罷團將進入巷戰，挨家挨戶跟民眾話家常，說明罷免的原因，即使只喝3分鐘的茶。

台中市823罷免的公民團體將與民眾話家常，吸引中間選民投同意票。（記者蘇金鳳攝）

