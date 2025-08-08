憲法法庭受理「中央政府總預算案」聲請釋憲 法界喊話藍白勿再封殺大法官

憲法法庭今決議受理民進黨團、行政院聲請總預算釋憲等2案，法界指出，立院應儘速通過另7位大法官同意權，否則憲法法庭將無法正常運作。（記者楊國文攝）

2025/08/08 15:35

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委柯建銘等51人、行政院均認為，立法院今年1月三讀通過的「114年中央政府總預算案」有違憲疑義，向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭經依憲法訴訟法第32條第2項規定評議後，今決議均受理此2件釋憲聲請；法界認為，憲訴法新制已提高大法官人數評議的門檻至少為10人，憲法法庭決議受理釋憲案雖能依現有的8位大法官人數運作，但是若7位大法官被提名人同意權未及早獲得立院通過，憲法法庭釋憲功能仍將陷入癱瘓狀態。

法界指出，許宗力等7位大法官於去年10月31日卸任至今，賴清德總統2度提名7名大法官被提名人送交立院行使同意權，均遭藍白立委封殺，使得7位大法官懸缺已9個月多月，造成憲法法庭實質癱瘓。

熟悉憲法法庭運作的法界人士表示，之前，憲法訴訟法修正案的釋憲聲請雖已受理，但宥於目前大法官人數不足評議的10人門檻，遲遲無法評判是否違憲，憲法法庭今天決議受理民進黨團、行政院聲請的的114年中央政府總預算案，也將遭到相同命運，由於憲訴新制規定，總統應於2個月內補足7位大法官提名，時間約是9月底前，法界都期盼屆時藍白立委能以大局著想。

依據憲法法庭統計，憲法法庭卡關情形相當嚴重，無法正常運作的結果，已使得人民聲請案占9成2、多達354件釋憲案只能躺著不動，權益嚴重受損。

