    憲法法庭受理總預算釋憲 吳思瑤：新年度預算困境仍難解

    民進黨黨團幹事長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

    2025/08/08 14:52

    〔記者陳政宇／台北報導〕針對114年度中央政府總預算，立法院民進黨團及行政院分別聲請釋憲，司法院憲法法庭今（8日）評決受理這2件聲請案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤指出，黨團對這項進展表達肯定，但無法即時緩解目前執行預算及編列新年度預算的困境，而「財政收支劃分法」釋憲案尚未被受理，是影響明年度預算編列的最大難題。

    「正義雖然來晚了，但相信正義會到」，吳思瑤接受本報訪問時表示，對於憲法法庭受理總預算案的違憲審查，民進黨團當然表達肯定，正因認為有違憲之虞才提出釋憲理由，現在進程終於往前。

    不過，吳思瑤也坦言，這無法即時緩解，行政部門目前在執行預算和編列新年度預算時所遭逢的困境，僵局依然存在，但往前推進了一步。

    吳思瑤說，民進黨團對於聲請釋憲的理由，有充分信心，要捍衛權力分立原則，預算的編列權和監督權要很清楚。在憲法法庭受理後，該案將直接進入違憲與否的審理，憲政運作原則的釐清後，期待對新年度預算編列、以及相關的政治與憲政爭議帶來正面推進。

    除了總預算案外，吳思瑤也提到，「財劃法」釋憲案尚未被憲法法庭受理，這才是影響明年度預算編列的最大困難。

    熱門推播