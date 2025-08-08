手機拍影片算商業行為？ 北市體育場地收費規範引疑義

有民眾借用台北網球中心練舞場地，因需要拍攝影片紀錄，被認定商業用途。（取自「台北市政府公有場地租用」網）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市運動場地可供民眾租借，但費用基於一般用途及商業用途收費不同，台北市議員張志豪指出，先前租用台北田徑場，舉辦運動健康記者會，非屬商業用途，卻被依商業用途收費，每小時要1.2萬元；另有民眾租借台北網球中心練舞場地3小時，只因會拍攝影片紀錄，就被認定商業用途要近4萬元。台北市體育局回應，活動有媒體曝光屬商業行為。

張志豪表示，民眾黨原本預定7月底要租借台北體育場，作為推廣健走的健康記者會使用，7月23日向體育局申請租用，也表明是宣傳運動健康記者會，仍被體育局依照商業活動，收取每小時1.2萬元費用，而民眾一般用途僅需300元。

他並指出，有民眾欲租借台北市網球中心練舞場地，作為練舞使用，經向場地方洽詢也說明為非商業使用，且可能會自行用手機拍攝、上傳社群平台；也被網球中心回應，需依照商業活動收費3萬9480元。

體育局說明，台北體育園區場地依照「臺北體育園區各場地收費基準」規定，辦理活動內容目的只要屬於宣傳產品、服務、形象，或活動構成內容含媒體曝光、廠商贊助、廣告宣傳等，就算是商業行為；台北市網球中心則依照對外公告的「台北市網球中心場地使用規範」，由營運廠商認定是否有商業攝影等商業行為。

體育局表示，場館的物管單位或營運廠商會於活動期間進行現場查察，若租借人對於認定有疑義，可檢具活動企劃書及相關資料提出釋疑後依規定處理。

