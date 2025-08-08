「疼惜阿銘 就蓋四個字」 竹縣罷團反向操作邀鄉親「同意換貨」

罷免團體宣傳車以「疼惜阿銘 就蓋四個字」吸睛字眼反向操作，邀請鄉親「同意換貨」。（罷免林思銘團體提供）

2025/08/08 13:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕距離823第二波罷免投票只剩16天，新竹縣推動罷免國民黨立委林思銘的「撕除惡銘」公民團體，在民進黨立委和新竹縣黨部助攻下，透過「陸戰隊」站路口、街頭快閃、面對面說明會等多元方式，多管齊下，今天也有支持者贊助宣傳車，以「疼惜阿銘 就蓋四個字」吸睛字眼反向操作，邀請鄉親「同意換貨」。

林思銘團隊也全力反攻，林思銘除在臉書粉專貼出多名國民黨同志聲援的影片，也由新竹縣議員和代表陪同站路口宣傳反惡罷，並預計10日於竹北市文福宮廣場，舉辦「惡罷退散．台灣平安」一起挺思銘活動，由蔡壁如和李易修主持，邀請同黨立委吳宗憲、廖偉翔、羅廷瑋及民眾黨立委林國成力挺，宣講反對報復性罷免。

罷免支持者贊助的宣傳車，透過LED，日夜都可穿梭大街小巷，宣傳林思銘「亂砍預算，無差別凍結竹科預算」、「建設不足，孩子上學路迢迢」等字眼。有桃園市客家後援會支援的帆布宣傳車深入各鄉鎮。也有宣傳車以「疼惜阿銘 就蓋四個字」吸睛字眼反向操作，邀請鄉親投下同意罷免票，讓林思銘休息，讓藍白立委停止危害國家安全的行徑。

對於民進黨立委和罷團的指控，林思銘反批「罷免團體造謠」，強調自己「在立法院的出席率是100%滿分」；沒有刪除客委會預算，指「客委會還多了2億預算」；對於中配入籍「六年改四年」，林思銘表示，現行規定大陸配偶要在台灣住滿6年才能申請歸化，修法是要縮短為4年，與外籍配偶一致，「這不是放寬，是消除歧視」。

林思銘團隊除在臉書粉專貼出多名國民黨同志聲援的影片，也由新竹縣議員和代表陪同站路口宣傳反惡罷。（林思銘團隊提供）

