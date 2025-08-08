為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍指台積電赴美恐掏空台灣 綠批「疑美論」與中共同鼻孔出氣

    立法院經濟委員會成員、民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    立法院經濟委員會成員、民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

    2025/08/08 13:38

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布將對輸往美國半導體課關稅達100％，若廠商赴美設廠則可豁免，國民黨立委則質疑台積電及其供應鏈被挖走，導致短多長空。對此，經濟委員會成員、民進黨立委賴瑞隆今（8日）反駁說，台積電先進製程仍根留台灣，赴美投資是全球布局的一環，呼籲在野黨別再與中共同一個鼻子出氣、散播「疑美論」。

    對於藍營相關評論，賴瑞隆今接受本報訪問指出，台積電的核心技術與先進製程仍根留台灣，赴美設廠是全球布局的一部分，而非技術外流。在野黨不論是對台積電赴美投資與否、或是關稅提高，都是為反對而反對，而當台積電因赴美設廠獲得優勢，股價更衝上新高、帶動台股大盤突破24000點時，在野黨依然持續批評。

    賴瑞隆直言，在野黨持續以「疑美論」攻擊政府與台積電的做法，只會讓人民覺得此舉是製造台美矛盾，完全背離主流民意；因為最不希望台積電好、不希望台灣與世界友好的就是中國共產黨，而國民黨卻與中共同一個鼻孔出氣。

    民進黨團幹事長吳思瑤也呼籲，藍白兩黨的政治領袖及立委，評論關稅的出發點應站在支持國家的角度，協力國家如何爭取更好的關稅條件；若只是唱衰自己國家、意圖打擊執政黨，從中獲得政治利益，出發點歪了，後續論點也會跟著歪。

    吳思瑤回顧，國民黨團總召傅崐萁曾主張，台積電赴美投資應經過國會同意，若這種說法正確，台灣半導體恐遭受232條款的影響，國民黨要如何負責？希望朝野同心、全國團結，歡迎提出專業建議，而非只是鬥臭自己的政府、唱衰國家。

