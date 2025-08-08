剷除黑芯「小令」告花蓮藍營民代 藍議員反嗆

國民黨花蓮縣議會黨團上月23日開記者會，批剷除黑芯發言人小令一手拿人民幣、一手反共，5名議員及2名市代表今天被小令提告。（國民黨花縣黨部提供）

2025/08/08 13:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免前夕，花蓮縣議會國民黨黨團開記者會控，罷團「剷除黑芯」發言人小令曾在中國經商，對此小令不滿自己身為公民，竟遭肉搜且未經同意公開個資，今至北檢提告當天參加記者會的7名藍營議員民代違反個資法。對此花蓮縣議會國民黨團發言人吳建志回嗆，罷團自己失敗大翻車，還要靠濫告替自己遮羞，並稱「小令不算公民」。

針對罷團「剷除黑芯」前發言人劉毓雯（小令）告違反個資法，國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志回說，小令並非「一介平民」，她高調參與罷免活動、出現在各地掃街造勢、公開直播發言帶風向、攻擊在野立委，自曝中國經歷與政治立場開始，她就是「自願走上政治舞台的參與者」，接受社會檢視是基本的民主常識。

吳建志認為，凡走過必有痕跡，當天記者會的資料是小令自己多次在社群平台、公開發言中提到自己曾在中國工作的經歷，還強調是文化交流，這些本就可受公評，哪來的隱私內容，這種能說是違反個資嗎？

吳建智說，最令人生氣的是小令竟當眾說「我是台北人，花蓮人憑什麼對我說三道四？」這種歧視、政治傲慢的說法，已不是狂妄，也踐踏台灣民主價值，強調「全台灣人民都有監督公共議題的權利」；國民黨花蓮縣黨部也強調，嚴正譴責民進黨政府及其罷團系統化操弄政治、消耗司法資源，用提告當作政治武器，意圖封口，罷免行動失敗，應該要反思並面對民意，不要再轉移焦點。

