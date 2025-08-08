黃建賓批政院豪雨災後重建未含台東 饒慶鈴、2綠委參戰

立委黃建賓批中央漠視台東災情、未列入災後重建。（黃建賓服務團隊提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕是「大罷免後的反撲」還是新一輪的「台東大亂鬥」？昨、今早，挺過罷免風波的藍委黃建賓，其服務團隊陸續發文指稱行政院針對728豪雨災後復原重建未提及台東，對此予以抗議並在文中譴責，今早行政院記者會澄清，中午縣長饒慶鈴又在臉書發圖文批評，2綠委莊瑞雄、陳瑩則同時發文反駁，「行政院舉了一堆縣市『等』，只是口頭未提」要黃建賓看清條文。

行政院昨天公布「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，黃建賓表示，當時未見台東被列入，行政院發言人昨在記者會中宣布，台東縣為災區補助範圍之一，各大媒體皆有報導呈現，但行政院的新聞稿及條文草案說明中，舉例了中南部各縣市，卻獨獨漏掉台東縣，對於台東鄉親極為不公平，因此昨天第一時間向行政院表達抗議、將台東納入災後重建條例中，不該漠視台東人。

同是藍營的縣長饒慶鈴中午也在臉書發文聲援，稱「為什麼行政院要破壞88節的好心情？丹娜絲颱風特別條例沒有台東？不懂？」配上新聞截圖「台東南迴7月雨量1851.5mm，破氣象局86年紀錄」。

立委陳瑩則在其下留言:「親愛的縣長姐姐，參考我的內容比較準喔！條文我仔細閱讀了不下數十遍，也向行政院再三確認，保證一定有台東，並沒有被漏掉。有災損的請趕快提報」。

陳瑩強調，條例絕對涵蓋台東，行政院版本說明欄列舉幾個縣市是脫褲子放屁，卻害少數立委看不懂條文誤以為被漏掉。

莊瑞雄則表示，在野黨朋友可能心急了，忘記了法條的說明欄只是例示，甚至列舉出來的幾個縣市後面還有個「等」字，意即有關災區認定，台東都在重建適用範圍內，「我保證沒有獨漏問題，台東一定適用，看條文要用心，否則會貽笑大方。」

到底是急著呼籲中央「別忘記台東」還是「挺過罷免後的反撲」？地方民眾、民代都有不同見解，綠營民代認為，應該是要打鐵趁熱、挺過罷免後再拉高聲勢。但也有藍營支持者表示，台東歷來都被遺忘，「果然留下會發聲的立委是正確的！」原本支持罷免的公民團體成員則說，連條文都不仔細看，相信黃建賓不是文盲，他只是不用心或選擇不細看，但是台東人留下他了。

