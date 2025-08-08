台東納入災後重建條例 陳瑩與黃建賓都發聲了

民進黨立委陳瑩。（翻攝臉書）

2025/08/08 15:55

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日經朝野黨團協商，同意將行政院函請審議的「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」等案逕付二讀，並由院長韓國瑜召集協商，12日邀請行政院長卓榮泰專案報告。國民黨台東縣立委黃建賓表示，會持續爭取9大面向補助，協助台東災後重建、提升防災韌性。民進黨立委陳瑩則強調，該條例絕對涵蓋台東地區，並呼籲地方政府及民眾儘速提報災損資料，以確保重建資源順利到位。

黃建賓指出，行政院昨天的新聞稿及條文草案說明中，舉例了中南部各縣市，卻獨獨漏掉台東縣，對於台東鄉親極為不公平，因此昨天第一時間強烈要求行政院必須遵守承諾，將台東納入災後重建條例中，不該漠視台東人。

陳瑩則表示，她已於第一時間與行政院溝通，確認台東絕不會被遺忘。未來災區公告將明確列入台東，相關經費與支持將隨之到位。陳瑩強調，「條文細節或許需要更多閱讀與理解，誤解乃人之常情。惟盼大家細讀原文，才能避免恐慌，共同為台東爭取最大福祉。」

黃建賓表示，身為台東的民意代表，必須要站在台東的立場為鄉親著想，而不是只有幫中央的疏失找理由，今天上午他也立即與行政院工程會開會，要求行政院務必將災情慘重的台東縣納入560億元重建特別預算補助範圍，感謝媒體及各界共同關注，行政院今天終於公開表示，重建條例不會將其他災區縣市排除在適用範圍之外，而根據中央相關單位的說法，台東縣將會列入災區認定範圍當中，適用於重建條例補助範圍。

黃建賓強調，會持續爭取「農業設施」、「電力系統」、「電信系統及有線廣播電視系統」、「自來水、瓦斯及燃氣設施」、「家園及公共設施」、「水利設施」、「道路及交通」、「環境衛生復原」、「社會復原及產業促進」等9大面向補助，協助台東災後重建及提升防災韌性。他也再次感謝第一線人員搶災、重建的辛勞，肯定行政院願意聽進台東人的心聲，「這件事也讓台東鄉親更清楚知道，必須要有台東人的立委在立法院為大家發聲，台東人的聲音絕對不能被蓋住」。

陳瑩表示，行政院版本說明欄列舉幾個縣市是脫褲子放屁，因為害少數立委看不懂條文誤以為被漏掉，哀嚎聲響徹雲霄誤導民眾，各打50大板，並建議未來多留些時間細細研讀，以利更準確理解條文意涵，讓每位讀者都能輕鬆掌握。陳瑩強調，中央政府從未偏廢東部，台東的復原工作將獲得全面支持。她呼籲各界團結一致，加速災損資料彙整，共同打造更美好的台東。

國民黨台東縣立委黃建賓。（圖由黃建賓國會辦公室提供）

