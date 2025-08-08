為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    首度面對性別歧視爭議 王義川：大家在性平道路一起學習

    兼任民進黨政策會執行長的立委王義川。（資料照）

    兼任民進黨政策會執行長的立委王義川。（資料照）

    2025/08/08 12:51

    〔記者陳政宇／台北報導〕兼任民進黨政策會執行長的立委王義川，近日在政論節目中調侃台中市長盧秀燕使用2400元的粉底液全妝勘災，引發黨內「異」見。對此，王義川今（8日）首度出面說明，他單純是討論政治人物的救災心態，未涉及性別歧視和嘲笑，盼大家在性平道路上一起學習、共同成長。

    王義川今天在民進黨直播節目「阿川論政」，他主動率先談到，最近在政論節目上，有討論政治人物去救災的心態，以及外界人民看到畫面的感覺，他的評論是從民進黨代理秘書長何博文、以及盧秀燕呈現的不同意象，若大家完整看完評論過程，沒有涉及性別歧視和嘲笑，就單純討論這件事情。

    王義川說，近日網路、媒體對他的批評指教，在性平道路上，大家都要一起學習、成長，他也會隨時提醒自己，在性平相關範疇上會努力學習，尤其公眾人物一起努力。

    王義川並呼籲，大家不要被帶離議題，當時是討論盧秀燕出國前勘災復原的狀況，人正在澳洲看圖書館、去歐洲談關稅課題，盼大家不要被模糊焦點。

    王義川認為，每位政治人物都可以被批評，他也可以，對這段時間所有的批評指教都虛心接受，也不會做任何反駁，「性平的道路上，我們都還要共同學習、一起成長，大家一起加油！」

