    政治

    核三重啟公投8/23登場 中選會製16原民族語海報宣傳

    中選會今天發布16族原住民族族語宣導海報，盼讓更多原住民族了解公投相關選務。（中選會提供）

    中選會今天發布16族原住民族族語宣導海報，盼讓更多原住民族了解公投相關選務。（中選會提供）

    2025/08/08 12:41

    〔記者李文馨／台北報導〕核三重啟公投8月23日投票，年滿18歲國民有投票權。中選會昨天首發4支宣導影片，提醒投票應注意事項與選務公開透明流程，今天發布共16族的原住民族語宣導海報，盼讓更多原住民族了解相關選務。

    由立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。

    中選會表示，為使選務宣導深入原住民族，中選會製作各原住民族宣導海報，包括阿美族、泰雅族、排灣族、布農族、卑南族、魯凱族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族等。

    中選會指出，原住民族委員會致力於推動族語復興，振興流失的族語以及原住民族文化，中選會以平等尊重精神並配合政策方向，在財團法人原住民族語言研究發展基金會的協助下，委請16個原住民族族語專業師資，針對投票日期、時間、投票攜帶國民身分證、印章及投票通知單等資訊，進行16族族語的翻譯工作，鼓勵原住民族114年8月23日踴躍投票。

    此外，中選會自8月7日起舉辦5場公投發表會，首場清大教授葉宗洸對上台電董事長曾文生說明會已落幕，第2場將在明天晚間7時在公視登場，第3場於11日下午3時由民視播出，第4場在13日上午10時由台視轉播，壓軸場則在15日晚上7時由華視主辦。

