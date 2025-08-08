為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    昨天才貼臉綠委吵架！徐巧芯爆確診 戴口罩致歉

    立法院外交及國防委員會針對台美關稅談判召開秘密會議，國民黨立委徐巧芯會前質疑「黑箱」，民進黨立委予以反駁。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/08/08 12:43

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯，昨日赴國防外交委員會，未戴口罩和民進黨立委林楚茵、王定宇等人對罵，沒想到她今日自爆確診，也向昨天所有接觸到的媒體、立委以及議事人員道歉。

    綜合媒體報導，徐巧芯今（8）日戴口罩現身立法院，自爆確診新冠肺炎，表示自己是昨天下午才知道確診。她表示，昨天上午並不知道自己確診，直到跟綠委爭議過後，覺得自己聲音很奇怪，開完會回家檢測才發現確診，也和昨天接觸到的人致歉。

    立法院外交及國防委員會昨針對台美關稅談判召開秘密會議，簽到改於會議室外走廊進行，徐巧芯簽到時嗆聲沈伯洋「秘密會議元兇，連質詢都沒辦法公開，這就是現在民進黨的召委，厲害了」，又稱自己「在外委會待了一年多，這是第一次秘密會議連公開質詢都沒有」，才讓她大包小包。

    王定宇到場時馬上打臉徐巧芯，以前全程機密在海昌案有過，並非第一次，徐又嘴硬回嗆「多久沒有了？」，王定宇又說，「這不是個案，可能妳做得還不夠久」。一旁林楚茵也開嗆，「因為上一屆妳不在啦！」，引起徐巧芯不滿，雙方大聲互嗆，現場火藥味十足。

