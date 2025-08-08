丹娜絲災後復原條例逕付二讀 卓揆將赴立院三場專案報告

高雄市長陳其邁日前陪同行政院長卓榮泰至高雄山區勘災場景。（資料照、高市府提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日朝野黨團協商達共識，同意行政院函請審議的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」及民眾黨團擬具的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」增列本次會議報告事項，逕付二讀，由院長韓國瑜召集協商。

另外，15日邀請行政院長卓榮泰提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢；19日請卓榮泰提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

黨團協商結論，各黨團同意行政院函請審議的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」及民眾黨團擬具的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」增列本次會議報告事項，逕付二讀，由院長韓國瑜召集協商。各黨團同意11日中午12時前,如有委員、黨團提出的特別條例草案，均併案協商。

各黨團同意12日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災原重建」專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派10人、民進黨團推派10人、民眾黨團推派2人，每位委員詢答時間15分鐘；質詢順序依例授權議事處辦理。名單於11日中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。

各黨團同意15日邀請行政院長卓榮泰提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派10人、民進黨團推派10人、民眾黨團推派2人，每位委員詢答時間15分鐘；質詢順序依例授權議事處辦理。名單於14日中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。

各黨團同意19日請卓榮泰提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派10人、民進黨團推派10人、民眾黨團推派2人，每位委員詢答時間15分鐘；質詢順序依例授權議事處辦理。名單於18日中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。

