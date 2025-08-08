民進黨團、行政院提總預算釋憲案 憲法法庭受理

民進黨立委柯建銘等51人以及行政院均認為，立法院今年1月三讀通過的114年中央政府總預算有違憲疑義，向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭經依憲法訴訟法第32條第2項規定評議此2件聲請案後，均決議受理釋憲。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨立委柯建銘等51人以及行政院均認為，立法院今年1月三讀通過的114年中央政府總預算有違憲疑義，向憲法法庭聲請法規範憲法審查，憲法法庭經依憲法訴訟法第32條第2項規定評議此2件聲請案後，均決議受理釋憲。

憲法法庭指出，受理2件釋憲聲請案，第1件是柯建銘等51立委認為立法院三讀通過114年度中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數、刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關的業務費，以致影響其基本運作維持、統刪特別費及統刪一般事務費部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。

另1件聲請案是行政院認為立法院於今年1月21日三讀審議通過，並經總統公布的114年度中央政府總預算，有違憲疑義。

我國目前僅有8位大法官，雖然總統兩度均提名7位大法官被提名人均遭立法藍白立委全部封殺，8位大法官依憲法訴訟法第32條第2項規定，以現有總額3分之2以上參與評議，且參與大法官超過半數同意，裁定受理此2件釋憲案。

