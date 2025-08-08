為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    感謝許多爸爸風雨守護家園 賴清德、蕭美琴祝88節快樂

    賴清德上午在臉書發文表示，在這些堅守崗位的身影中，有許多人也是一位父親。（圖擷取自賴清德臉書）

    賴清德上午在臉書發文表示，在這些堅守崗位的身影中，有許多人也是一位父親。（圖擷取自賴清德臉書）

    2025/08/08 12:13

    〔記者蘇永耀／台北報導〕今天是父親節，總統賴清德說，近來颱風與西南氣流帶來致災性強風與豪雨，感謝軍警海巡及第一線救災人員，在這些堅守崗位的身影中，有許多人也是父親。副總統蕭美琴也發文表示，這陣子中南部連日豪雨造成災情，許多爸爸們也投入救災行列，在風雨中默默守護家園，謝謝每一位爸爸的辛勞與付出。 她也祝福所有父親，以及身兼父職的照顧者們，平安健康、88節快樂。

    賴清德上午在臉書發文表示，過去幾週，颱風與西南氣流帶來致災性的強風與歷史性豪雨。感謝每一位軍人、警消、海巡，以及在第一線的救災人員，不分日夜、冒雨前行，都是為了守護人民的安全。

    他說，在這些堅守崗位的身影中，有許多人也是一位父親。每位父親的樣貌都不盡相同，但他們都用自己的方式，默默給予家人愛和溫暖。

    總統表示，老一輩的父親不擅長表達情感，但那份沉默背後，其實藏著最深的牽掛。在這個特別的日子裡，不妨主動說聲謝謝，給爸爸一個擁抱、一通電話，讓愛，不只放在心裡。

    賴總統說，向每一位父親獻上最誠摯的祝福與感謝，父親節快樂。

