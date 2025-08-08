為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    南投市長兼國民黨市黨部主委宣傳反罷 綠營議員：游顥爭議法案說不清

    南投市長兼國民黨南投市黨部主委張嘉哲（前排右3）開「藍投不同意」記者會。（國民黨南投市黨部提供）

    南投市長兼國民黨南投市黨部主委張嘉哲（前排右3）開「藍投不同意」記者會。（國民黨南投市黨部提供）

    2025/08/08 12:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市長兼國民黨市黨部主委張嘉哲，主持「藍投不同意」記者會，宣傳市黨部家訪、辦座談會，並強調游顥修財劃法幫縣府要138億元等福利。綠營南投議員沈夙崢說，游顥提案、連署親中或影響民生法案、上任後到澎湖設服務處說不清楚，因不適任才被公民團體提罷免。

    南投市長張嘉哲今天以「兼任國民黨南投市黨部主委」身分，在國民黨南投市黨部開「藍投不同意」記者會，與黨中央定調政府以「大罷免」作為政治手段，操弄人民認知，動搖民主根基。

    張嘉哲表示，國民黨南投市黨部啟動全面動員行動，舉辦11場座談會，避免群眾被罷團以錯誤資訊誤導。同時，也啟動兩波家戶拜訪計畫，黨部志工向民眾溝通說明。游顥今天在立院有甲級動員，因此以影片致意。

    民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，張嘉哲在上班時間，以市長兼任市黨部主委身分開記者會，涉及違反行政中立。游顥財劃法修法搶錢已違憲，大肆宣傳爭取治水經費，上月底南投市卻大淹水；只要電費漲就萬物齊漲，卻不顧民生不補助台電，這些游顥都不說。

    民進黨南投縣議員沈夙崢也說，游顥提中配6改4法案、亂刪凍預算打亂租屋、育兒等補助，上任後到澎湖設服務處，游顥一直說不清楚。

    游拚命宣傳修財劃法幫南投縣府搶錢，事實上此修正案對南投縣不利，ㄧ旦實施，未來大型或跨區域建設，地方恐無力負擔。

    罷免游顥的南投公民會社，6日晚間在名間鄉大賢宮辦說明會，指游顥上任不到半年就去澎湖設服務處。（南投公民會社提供）

    罷免游顥的南投公民會社，6日晚間在名間鄉大賢宮辦說明會，指游顥上任不到半年就去澎湖設服務處。（南投公民會社提供）

