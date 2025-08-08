為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    財部指普發現金10月難執行完 藍委嗆：你的薪水半年後再發？

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

    2025/08/08 12:20

    〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國對等關稅談判，行政院將提出5450億元的韌性特別預算案，含括2350億元的普發萬元現金，對於10月底前能否執行完畢，財政部國庫署表示，「初步看來確實是有窒礙難行的地方」，對此，國民黨團書記長王鴻薇今日表示，「請問你的薪水是不是要半年再發給你？不要再推拖拉，只要按照立法院三讀通過、總統府公告的特別條例，來編列特別預算，如期發放才是正辦。」

    王鴻薇說，如果按照財政部、主計處的做法的話，財政部長不會做，主計總長不會做，那就乾脆換人來做，哪裡說發個現金還要半年的時間？至於是否同意排富，王鴻薇表示，條例寫得非常清楚，就是全民普發現金1人1萬元，這是再清楚不過的事情，這部分國民黨團會堅持，這是立法院所通過的版本，行政院不要擅自更改。

    王呼籲行政院不要再做政治性操作，因應美國關稅貿易戰的特別條例早已通過，行政院只要依照立法院三讀通過、總統府公告的條例編列特別預算，在立法院也會用快速通關的方式，這裡面就包含普發現金1萬元。

    王鴻薇指出，美國自昨天起已經開始實施20％關稅，對於產業的衝擊也已經開始發生，所以不要再做政治性的操作。發放的時間在條例裡講得非常清楚，已經留給行政院做行政作業的時間，讓他在10月底可以發放完成。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播