財部指普發現金10月難執行完 藍委嗆：你的薪水半年後再發？

2025/08/08 12:20

〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國對等關稅談判，行政院將提出5450億元的韌性特別預算案，含括2350億元的普發萬元現金，對於10月底前能否執行完畢，財政部國庫署表示，「初步看來確實是有窒礙難行的地方」，對此，國民黨團書記長王鴻薇今日表示，「請問你的薪水是不是要半年再發給你？不要再推拖拉，只要按照立法院三讀通過、總統府公告的特別條例，來編列特別預算，如期發放才是正辦。」

王鴻薇說，如果按照財政部、主計處的做法的話，財政部長不會做，主計總長不會做，那就乾脆換人來做，哪裡說發個現金還要半年的時間？至於是否同意排富，王鴻薇表示，條例寫得非常清楚，就是全民普發現金1人1萬元，這是再清楚不過的事情，這部分國民黨團會堅持，這是立法院所通過的版本，行政院不要擅自更改。

王呼籲行政院不要再做政治性操作，因應美國關稅貿易戰的特別條例早已通過，行政院只要依照立法院三讀通過、總統府公告的條例編列特別預算，在立法院也會用快速通關的方式，這裡面就包含普發現金1萬元。

王鴻薇指出，美國自昨天起已經開始實施20％關稅，對於產業的衝擊也已經開始發生，所以不要再做政治性的操作。發放的時間在條例裡講得非常清楚，已經留給行政院做行政作業的時間，讓他在10月底可以發放完成。

