羅智強捐50萬 北、高辦兩場「挺公投反惡罷」說明會

國民黨立委羅智強。（羅智強辦公室提供）

2025/08/08 12:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅智強今舉行記者會，宣布將捐出50萬元售書款，分別在台北與高雄舉辦兩場「挺公投反惡罷」說明會，號召823全民用公投票否決賴清德總統的錯誤能源政策。

羅智強表示，這兩場說明會要提醒台灣民眾，823不只還有一場大惡罷，更還有一場攸關國家的公投，每一個選區跟選民都可以出來投票。當罷免跟公投一起進行時，大家把焦點聚焦於罷免上，甚至已經投完票的選區，會認為已經投完票，為何還有投票，進而忽略公民投票。他也呼籲所有選民，切記823還有一場攸關國家未來長遠發展的選擇，記得要出來投票。

民眾黨立委張啓楷認為，726是全民的大勝利，台灣人用善良跟理性擊敗民進黨的大惡罷。因此，823要請台灣人們繼續站出來「挺公投、反惡罷」，對於「核三延役、重啟核電」有7成的台灣人民贊成，現在只差將全民意志轉換成行動力。這是一場全國性的投票，拜託所有人都能夠站出來，一張選票可以將台灣錯誤的能源政策撥亂返正，一方面又能教訓民進黨。

國民黨立委柯志恩提到，日前在屏東舉辦過公投說明會，當地的村里長也反應受到巨大壓力，因為民進黨執政下，任何投票行為都可能被監控與標記，所以需要更多的活動來宣講，鼓勵朋友們共襄盛舉，讓這個議題能被更多人瞭解到，台灣的能源政策出了什麼問題，讓台灣民眾能夠勇敢出門投票。

前立委鄭麗文指出，自從Meta與核電廠單獨簽下一紙20年的能源合約後，大家都認知到AI時代就是核電時代的來臨，全世界都在爭相尋求各種能源應用，而輝達執行長黃仁勳的靈魂拷問則直戳民進黨痛處，台灣必須正視能源供應的問題。民進黨政府則選擇關閉最後的核電廠，不顧美國商會跟全球趨勢發展，忽視全球在AI賽道上的基本競爭要求，選擇不要核電的行為是無知且愚蠢的賣台行為。

台北市議員林珍羽則以自身經驗疾呼，自己身為肺腺癌的患者，身體是很誠實的，錯誤的能源政策應該被勇敢正視，這不只是影響賴清德一個人的政治前途，而是影響到廣大台灣民眾的身心靈，應該要用更大的民主來解決。726民進黨撕裂了台灣，由國民黨、民眾黨來修補，823我們要一起再次來修補。

