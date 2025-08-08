轟政院普發現金「講不清」 立院民進黨團大會砲聲隆隆

民進黨團幹事長吳思瑤說明，黨團重視普發現金如何合憲性進行，大家討論熱烈，來自不同縣市，基於民意、為產業發聲。（記者陳政宇攝）

2025/08/08 12:03

〔記者陳政宇／台北報導〕普發現金規劃備受關注，行政院昨強調，將依照立法院三讀條文編列特別預算。立法院民進黨團今（8日）召開黨團會議，席間砲聲隆隆，開會時間長達90分鐘，多位黨團成員對於合憲性問題、排富、金額等議題發表意見，並要求行政院明快清楚地提出政策論述，以化解藍白違憲爭議。

民進黨團今天上午召開黨團會議，爭執聲屢屢傳出門外，引發關注。黨團幹事長吳思瑤會後說明，黨團重視普發現金如何合憲性進行，大家討論熱烈，來自不同縣市，基於民意、為產業發聲，多數黨團成員認為風災重建優先，讓災民第一時間獲得政府協助，最重要的是風災特別條例及後續預算編列。

吳思瑤直言，立法院不能片面剝奪行政院預算權，若行政院周延審視後，能夠提出條例修正案及特別預算案，盡可能達成合憲要求。否則讓立法院以為可以片面修法，惡例一開將後患無窮，只要選舉年到了就提案普發現金，這種違憲作法不應該被鼓勵及認可。

民進黨立委莊瑞雄也透露，若條例由立法院提出，確實是侵害行政院預算權，但若由行政院主動出擊，就能化解違憲疑慮，黨團成員在這部分的意見非常一致；如果是行政院考量最近災害、關稅等，對於金額、是否排富等主動出擊形成政策，當然就沒有違憲問題。

莊瑞雄認為，黨團大會各言爾志，府院黨的決策應該要明快，不要讓黨團意見有所分歧。由立法院提出的部分是違憲，這點大家都有共識。

另據了解，席間有立委談到，近期因應關稅、以及風災受難戶都有需要，重點是行政院一定要把普發現金的論述講清楚，否則根本沒辦法打仗，讓執政黨立委變成打游擊、替行政機關把責任背身上。

據與會者轉述，考量近期中南部風災、以及關稅問題對企業與民眾造成的衝擊，多數黨團成員初步建議，不設定排富條款，讓所有國人都能受惠；針對受災地區及經濟弱勢族群，建議給予額外的加碼支持，提供更多協助。該人士評估，相信藍白也會支持這項方案，盼透過行政院主導，讓發放現金政策能順利推動。

