    「我們不要厭女台派」說得不好 呱吉：不用切割夥伴

    2025/08/08 13:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川因「盧秀燕粉底」事件，昨（7日）遭民進黨性平部表達嚴厲譴責，並強調「我們不要厭女的台派」。不過，黨內也有不同聲音表示，不認同性平部「未審先判」直接切割的行為。對此，前台北市議員呱吉表示，他看到一名網友說，「我們不要厭女的台派」可以改成「我們台派不要厭女」，「在性別或任何社會議題上辯證求進步，應該是最基本的共識，但是我們也不用切割夥伴，漏氣求進步是更好的態度。」

    呱吉今日在臉書發文表示，王義川的粉底液為什麼是厭女？不是因為他不懂化妝品，而是因為這社會長期對女性外表有高於男性的要求，女性政治人物或專業人士，只要身材、外貌、或者妝容打扮不合主流審美，就常常成為評論裡取笑的對象。而好好地化妝注重儀容之後，又變成王義川和部分男性質疑其專業能力的證據。這種觀點不斷壓縮專業女性的生存空間，早就該革除。

    呱吉指出，錯了就要認，挨打要立正。不認為此刻幫王義川護航有什麼意義，反而使得社會進一步地誤解性別議題的重要性。但他有看到一個網友說的不錯，他說「我不要厭女的台派這句話其實講得不好，好像因為他講了厭女的話我們就不當他是夥伴」，他更希望這句話是說「我們台派不要厭女」。

    最後，呱吉說：「我認為在性別或任何社會議題上辯證求進步，應該是最基本的共識，但是我們也不用切割夥伴，漏氣求進步是更好的態度。」

