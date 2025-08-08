賴清德拋「三支柱」打造健康台灣 笑曝王金平回春秘訣

總統賴清德今出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕。（記者方賓照攝）

2025/08/08 11:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣正式邁入超高齡社會，總統賴清德今（8日）出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式致詞指出，65歲以上人口已逼近20%，預計今年將正式跨入聯合國定義的「超高齡社會」門檻，他強調，照顧長者健康是國家責任，未來要鞏固「三大健康支柱」，打造讓國人更健康、國家更強的「健康台灣」。

賴清德指出，身為台灣首位醫師出身的總統，國人的健康是他的重要職責之一，面對高齡者健康挑戰，他認為必須鞏固三大支柱。「第一支柱」就是不斷精進醫療品質，他上任後推動健保制度改革，並啟動為期五年的「健康台灣深耕計畫」，自2025年至2029年投入近500億元，強化醫療能量，改善醫療人員工作環境。同時政府也擴大癌症防治政策，設立百億癌症新藥基金。而針對高齡者常見的慢性病，則有「888三高防治計畫」。

第二支柱是長照3.0政策。賴清德表示，在蔡英文前總統奠定的長照2.0基礎上，2026年將邁入長照3.0，納入智慧照顧、預防保健與健康促進，提升機構量能，讓醫療與長照緊密整合，實現「健康老化、在地安老、安寧善終」願景。

第三支柱則是推動多元高齡健康產業，賴清德強調，高齡生活不僅需要醫療與照護，更需要完整配套服務，讓長者在食衣住行育樂各面向都能有尊嚴、有品質地生活。他也幽默分享進場前與前立法院長王金平的對話，笑稱今年活動主題是「再青春」，而王院長就是最好的代表，王院長則向他透露養生秘訣「心理無壓力，人就會健康」。

賴清德指出，台灣高齡產業正蓬勃發展，據估2025年整體商機將達3.6兆元，涵蓋食衣住行、財務安全、高齡就業、智慧照護等面向，政府將攜手產官學研，從需求端出發，打造高齡友善環境，並善用AI與長者智慧勞動力，開創銀髮新經濟，這不只是業者的目標，也是政府的責任。

為呼應總統政策方向，經濟部長郭智輝致詞表示，高齡化帶來挑戰，也帶來龐大產業機會。經濟部積極與企業、法人合作，推動AI與創新應用，協助國人從飲食、運動到預防醫學全面建立健康生活。他也指出，此次博覽會特別設置高齡健康主題館，就集結四大法人與多元產業，展現高齡科技的日常應用與研發成果。

衛福部長邱泰源則指出，衛福部已整合醫療與長照資料，打造智慧平台，讓科技真的落實、落地，成為長者的好幫手。長照3.0將於2026年推動，其中「導入智慧科技產品於基層」是重要目標，希望落實醫療平權，實現在地健康老化。

