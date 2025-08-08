半導體赴美免關稅 藍委憂短多長空

國民黨立委賴士葆。（資料照）

2025/08/08 11:50

〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布將對所有進口半導體晶片徵收100％的關稅，但對於已經承諾或正在美國設廠的公司豁免此項關稅，國民黨立委賴士葆今日受訪表示，看起來川普只對台積電有興趣，這做法等於是把台積電及其供應鏈全帶去美國，這不是根留台灣，而是整個挖走；國民黨立委馬文君也說，這對台灣整體來說是短多長空，接下來半導體產業鏈從上游到下游，可能都必須跟著移往美國，這對台灣是一大傷害。

賴士葆表示，川普除了要求台積電赴美投資2千億美元，還要求台積電高階工程師赴美，因為他們才是核心，雖然昨天股票大漲，但其他股票基本沒漲，傳產面臨20％關稅，等於是把台積電及其供應鏈全帶去美國，全都空掉了，這不是根留台灣，而是整個挖走，也把工作機會都帶走，這才是要去擔心的；而工具機等產業，原本被課稅3、4％，再加上20％關稅，對工具機等傳產影響都非常大，對台灣而言是川普海嘯，政府要想方設法去因應，而不是股市大漲就說這樣是對的。

馬文君也說，目前看起來對台積電而言，也許短暫是好的，可是對台灣來說，真的就是大利空，台積電將重心移往美國，半導體產業鏈包括終端產品或者是製造的機器等，如果也可能被課到關稅，那就需要綁在一起赴美發展，這會影響到整體的台灣產業，而且也會讓人才出走，目前台灣出口有七成以上都是電子科技產品，如果有這麼多的產業必須要跟著移往美國，對台灣當然就是非常大的傷害。

馬文君表示，川普變來變去，印度因為購買俄羅斯石油，關稅從25％變成50％，台灣可能也會面臨這樣的風險，全體國人都是政府的後盾，談判條件應該要公開透明，讓大家知道我們會損失什麼、要付出什麼代價，如果社會大眾能一起捍衛權益的話，相信政府會更有力量。

