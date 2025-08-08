為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    半導體赴美免關稅 藍委憂短多長空

    國民黨立委賴士葆。（資料照）

    國民黨立委賴士葆。（資料照）

    2025/08/08 11:50

    〔記者林欣漢／台北報導〕美國總統川普宣布將對所有進口半導體晶片徵收100％的關稅，但對於已經承諾或正在美國設廠的公司豁免此項關稅，國民黨立委賴士葆今日受訪表示，看起來川普只對台積電有興趣，這做法等於是把台積電及其供應鏈全帶去美國，這不是根留台灣，而是整個挖走；國民黨立委馬文君也說，這對台灣整體來說是短多長空，接下來半導體產業鏈從上游到下游，可能都必須跟著移往美國，這對台灣是一大傷害。

    賴士葆表示，川普除了要求台積電赴美投資2千億美元，還要求台積電高階工程師赴美，因為他們才是核心，雖然昨天股票大漲，但其他股票基本沒漲，傳產面臨20％關稅，等於是把台積電及其供應鏈全帶去美國，全都空掉了，這不是根留台灣，而是整個挖走，也把工作機會都帶走，這才是要去擔心的；而工具機等產業，原本被課稅3、4％，再加上20％關稅，對工具機等傳產影響都非常大，對台灣而言是川普海嘯，政府要想方設法去因應，而不是股市大漲就說這樣是對的。

    馬文君也說，目前看起來對台積電而言，也許短暫是好的，可是對台灣來說，真的就是大利空，台積電將重心移往美國，半導體產業鏈包括終端產品或者是製造的機器等，如果也可能被課到關稅，那就需要綁在一起赴美發展，這會影響到整體的台灣產業，而且也會讓人才出走，目前台灣出口有七成以上都是電子科技產品，如果有這麼多的產業必須要跟著移往美國，對台灣當然就是非常大的傷害。

    馬文君表示，川普變來變去，印度因為購買俄羅斯石油，關稅從25％變成50％，台灣可能也會面臨這樣的風險，全體國人都是政府的後盾，談判條件應該要公開透明，讓大家知道我們會損失什麼、要付出什麼代價，如果社會大眾能一起捍衛權益的話，相信政府會更有力量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播