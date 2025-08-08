爭取受僱者代表納入 全教總：軍公教員工待遇審議委員會應法制化

全教總呼籲「軍公教員工待遇審議委員會」應納入受僱者代表並法制化。（記者楊綿傑攝）

2025/08/08 12:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕爭取實質參與軍公教待遇審議！全國教師工會總聯合會今天表示，現行「軍公教員工待遇審議委員會」沒有任何1席公教員工代表，僅用會前「座談會」，受僱者的意見根本無法進入委員會，根本是摸頭，要求審議機制應專業透明化、委員會法制化，政府更應思考為公教調薪。

全教總理事長侯俊良指出，現行軍公教調薪機制，是由「軍公教員工待遇審議委員會」討論後，再交由行政院長決定，而為營造傾聽基層的假象，會先召開「軍公教員工待遇調整議題座談會」瞭解公教團體意見，但實際上意見根本無法進入委員會，面對下週一教育部、人事總處又要召開「115年度軍公教員工待遇調整議題座談會」，全教總拒絕參加。

侯俊良指出，長期以來，軍公教人員待遇調整，欠缺法律明文授權，且完全沒有任何基層代表參與，屢屢遭批黑箱作業，應盡速完成法制化，呼籲朝野委員盡快審議，並爭取在下會期完成三讀。

此外，侯俊良提到「軍公教待遇審議委員會」僅為諮詢性質，且審議過程既不公開透明，討論及參採基準為何，外界完全無從得知。調薪建議參採基本工資審議機制，參照重要民生物價指數，再加上GDP漲幅的1/2，作為公教薪資調漲基數。

侯俊良認為，過去13年我國經濟成長了43.04%、重要民生物價指數上漲逾26.63%、基本工資也調整了51.56%，但在此期間，軍公教薪資調整僅為14%，代表軍公教已是實質減薪，政府應起帶頭作用，大幅調升公教人員薪資。

民進黨立委林宜瑾表示，「軍公教員工待遇審議委員會」納入受僱者代表是願意積極改善受僱者處境的價值展現，且雇主和受僱者之間協調與溝通機制的完備，比起立委直接透過立法權調升薪資待遇，更合於憲政秩序，因此將與全教總繼續攜手努力促成受僱者代表納入委員會的政策安排。

