「盧秀燕粉底」言論掀黨內「異」見 王義川回應了

2025/08/08 11:17

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委王義川日前在政論節目中，調侃台中市長盧秀燕使用2400元的粉底液全妝勘災，引發黨內內鬨。王義川今天面對媒體詢問僅微笑並無回應；民進黨團幹事長吳思瑤說，議題重點應該是盧秀燕的勘災過程有無用心、政策有無到位，不樂見擴大對女性的批評。

王義川在政論節目調侃盧所使用「2400元粉底液」，民進黨性平部昨表達嚴厲譴責，並強調「我們不要厭女的台派」，兼任民進黨中執委的新北市議員卓冠廷則批評，性平部這種未審先判的態度令黨公職心寒，他絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

王義川今天上午出席民進黨立院黨團大會，媒體於會前詢問，王是否自覺失言？是否是厭女台派嗎？以及是否感謝幫忙講話的卓冠廷？王義川僅微笑並未回應，隨即進入會議室。

立委吳思瑤受訪表示，作為一名女性，她不希望公務表現只著重於外在，該議題的重點應該是盧秀燕的勘災過程有無用心、救災政策有無到位，這才是值得被討論和檢視。她認為，衍生的性別、妝容或購買什麼化妝品的議題也可以被討論，但現在有人刻意擴大了對於女性的批評，她並不樂見。

立委林楚茵說，她看到節目片段，第一時間沒那麼感覺到「厭女」，而化妝品或是衣服價錢昂貴、是否使用也是價值觀問題；並強調，民進黨性平事件有相關流程，若王義川認為說法要修正就說清楚，不用再去各自貼標籤、無線上綱，雙方意見表明後就該落幕。

