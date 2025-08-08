為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    徐巧芯切割杜秉澄「羈押怎聯絡？」 林楚茵：問王鴻薇跟黃呂錦茹怎傳話就好

    立委林楚茵。（資料照）

    2025/08/08 13:23

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法委員徐巧芯丈夫劉彥澧的胞姊劉向婕、杜秉澄夫婦涉詐，以虛擬幣協助詐團洗錢近2300百萬，台灣高等法院今天庭訊結束，杜秉澄還押時突然對媒體大喊，「徐巧芯叫我認罪的」。對此，徐巧芯澄清，未與杜秉澄聯絡，羈押禁見怎麼聯絡？民進黨立委林楚茵表示，羈押怎麼聯絡？徐巧芯去問王鴻薇跟黃呂錦茹怎麼傳話，不就得了！

    林楚茵在臉書PO文表示，徐巧芯嘴壞確診還不戴口罩，到處嗆人，只有徐巧芯可以評論別人，但別人不行她嗎？徐禁評還是習近平，如果問心無愧，聽到「詐騙」兩字幹嘛比中指？怕什麼？

    林楚茵指出，套用芯式連連看，杜秉澄說「徐巧芯叫我認罪」，徐巧芯最好不知道啦！羈押怎麼聯絡？徐巧芯去問王鴻薇跟黃呂錦茹怎麼傳話，不就得了！只有黑幫老大出事才敢叫小弟扛罪，徐巧芯跟詐騙集團是什麼關係？

    林楚茵直言，藍白延會又無縫接軌開議，徐巧芯靠國會保護傘撐好撐滿，但大家幫高調監督徐巧芯好好面對詐騙啊！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

