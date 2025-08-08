最新民調》66％受訪者同意核三續運轉 綠支持者嚴重分歧

台灣民意基金會民調顯示有66.4%同意核三繼續運轉。（台灣民意基金會提供）

2025/08/08 11:24

〔記者劉宛琳／台北報導〕）台灣民意基金會今天發佈「台灣人對核三公投態度」的最新民調，調查結果顯示，有六成六（66.4%）同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」，二成二（22.1%）不同意。

針對「823 公投內容是「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」請問您同不同意？」調查結果發現，38.7%非常同意，27.7%還

請繼續往下閱讀...

算同意，11.7%不太同意，10.4%一點也不同意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換言之，也就是已有三分之二國人有條件同意第三核能發電廠繼續運轉。

游盈隆表示，這項發現傳達一個重大訊息，那就是有條件恢復核三廠運轉已成台灣社會基本共識；民進黨長期堅持的非核家園理念與政策正面臨空前最大的挑戰。而所謂有條件恢復核三廠運轉的意思是，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否同意確認無安全疑慮，最後決定權仍在政府手中。

在進一步交叉分析中，游盈隆指出，從政黨支持傾向看，民進黨支持者有四成六同意有條件恢復核三廠繼續運轉，四成五不同意，意見嚴重分歧，同意者比不同意多1.3個百分點；國民黨支持者八成七同意，7.7%不同意；民眾黨支持者九成三同意，3.5%不同意；中性選民六成四同意，一成六不同意。

游盈隆表示，從年齡層看，每一個年齡群組都顯示，遠遠超過半數的人同意有條件恢復核三廠繼續運轉；從教育背景看，不分教育程度高低，皆呈現多數或絕大多數同意；從職業背景看，每一種職業背景都呈現一面倒同意；最後從地理區域看，核三廠位於屏東恆春，但高屏澎有六成六同意有條件恢復核三廠繼續運轉，二成六反對，和其他地區差異

不大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法