災後重建條例獨漏台東？ 行政院澄清：受災範圍將公告

行政院會昨通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，受災地區範圍將由行政院公告。（記者鍾麗華攝）

2025/08/08 11:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，院長卓榮泰拍板特別預算編列560億元，納入9縣市；不過，外界質疑獨漏台東縣，對此，行政院今（8）日解釋，受災地區範圍是由行政院公告，而草案總說明及立法理由，是舉例說明本次受災嚴重的中、西部地區縣市。

草案定義的災區，為丹娜絲颱風及728豪雨受創地區，草案總說明及立法理由進一步指出，包括台南市、高雄市、嘉義縣市及屏東縣等因豪雨、大豪雨而致災的地區，以及台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等有因此致災的地區，但範圍由行政院公告。

行政院發言人李慧芝表示，由於丹娜絲颱風是台灣百年罕見由台灣海峽北上並從西部登陸的颱風，造成台灣西部及中部縣市嚴重災情，因此本條例草案總說明以及立法理由，即是舉例說明本次受災嚴重的中、西部地區縣市，並非在草案中直接表列劃定災區範圍，或是將其他縣市排除在適用範圍之外。

李慧芝指出，本條例第2條本文規定是參考災害防救法第51條體例，由行政院公告受創地區範圍，因此也會按照過往的標準認定災區範圍；卓揆昨（7）日於院會中裁示也是按此原則，請主管機關行政院公共工程委員會依照實際認定，將相關災區納入並依法辦理。

