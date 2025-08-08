罷團「拔羅波」衝刺 結合綠營巡迴選區賣力宣傳

拔羅波團隊結合民進黨部及議員巡迴選區賣力宣傳。（記者翁聿煌攝）

2025/08/08 11:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕距離823第二波罷免時間僅剩兩週多，新店區公民團體「拔羅波」加緊腳步展開選區內各地的宣傳活動，同時也結合民進黨新北市黨部和議員進行宣講，9日上午在建國市場掃街，邀請民進黨秘書長柯博文、立委蘇巧慧和吳思瑤站台，下午在深坑兒童遊戲場有一場精彩的「拔成宮11選區遶境」活動，邀請多位綠營名嘴宣講，希望能找出所有同意罷免的支持者，一舉「拔成宮」。

「拔羅波」團隊本週行程滿滿，繼昨天在坪林石碇區徒步掃街，今天下午再由議員陳永福陪同前往烏來徒步掃街，雖然坪林、石碇和烏來的人口數相較於都會市區來得少，但是團隊還是希望把罷免羅明才的訴求與理念，深入第11選區方各角落，爭取所有選民的支持。

罷團表示，9日將是本週掃街宣講活動的重點行程，上午9點50分，就有民進黨中央及新北市黨部協助，包括何博文、蘇巧慧、吳思瑤一起在新店最熱鬧的建國市場，向假日採買的民眾和攤商請託出來投票支持。

從上午11點起，在深坑兒童遊戲場，有一系列的活動，包括絹印/繡女（繡羅波）

、拔成宮宣導和機車小隊繞行深坑，還有拔羅波大樂隊及吟遊詩人表演，現場請來民進黨發言人卓冠廷宣講，10日上午8點還有蘇巧慧到場，陪同在安坑地區掃市場，爭取民眾支持。

拔羅波團隊預告9日在深坑兒童遊戲公園有場熱鬧的宣講與表演活動。（記者翁聿煌攝）

