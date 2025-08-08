王義川遭黨內扣帽「厭女台派」 李忠憲這樣看

學者李忠憲。（資料照）

2025/08/08 11:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川近日在政論節目和主持人李正皓調侃台中市長盧秀燕「完妝勘災」，還特別提到盧用一瓶要價2400元的粉底液，被外界認為是以嘲諷語氣評論女性外貌，掀起爭議，民進黨也出現譴責聲音。對此成功大學教授李忠憲表示，他當然支持性平，但拿這種小事出來鬥來鬥去實在很沒勁，一整天戰鬥機在台南天空飛來飛去，執政黨認為台灣還在這個承平階段，國防部是不是備戰過度了？

李忠憲在臉書PO文表示，戰機飛過的天空下，我們在吵妝容，民進黨的政治人物王義川討論國民黨市長化妝的問題，民進黨的性平部表示不要厭女的台派、嚴厲譴責，有人說民進黨的政治人物是無聊到沒有議題可以討論了嗎？講到別人的化妝。

李忠憲指出，另外又有人說民進黨的黨部是無聊到管這麼細的性平問題，自己的小孩自己打，躲在辦公室裡面對自己的戰將說是自己的小孩，這種家內訓話的劇本有點好笑。

我當然支持性平啦，但拿這種小事出來鬥來鬥去實在很沒勁。

李忠憲直言，對這個事件，我看起來是覺得有點好笑，「不要沒有什麼的台派」這些字眼又回來了，原來我們還停留在這種小題大做的階段，忽然有點安心，台灣還沒出大事，因為大家還有空吵這個，一整天戰鬥機在台南天空飛來飛去，執政黨認為台灣還在這個承平階段，國防部是不是備戰過度了？

