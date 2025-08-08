國營事業預算卡關8個月 公督盟批立院：治水預算進退兩難

公督盟8日舉行「口喊重建急、手卻卡預算！立院怠惰，讓治水預算進退兩難！」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/08/08 10:56

〔記者李文馨／台北報導〕中南部地區遭逢連日豪雨侵襲，產地受損嚴重。公民監督聯盟今天上午在立法院召開記者會指出，立法院還未三讀通過今年度攸關治水、高達5.6兆的附屬單位預算，延宕超過250天，喊話立法院長韓國瑜重啟協商，並呼籲立院檢討預算審查機制。

政策部主任陳利益指出，根據農糧署統計，全台灣不到一個月農損金額就已高達25億元，有不少立委都第一時間下鄉協助救災，而行政院也預計提出逾300億的「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」；然而，當朝野黨團目光都放在特別預算時，卻嚴重忽視今年度的附屬單位預算還未三讀通過，包含協助辦理中央管河川、排水、海岸疏濬的水資源作業基金，和負責疏通、維護渠道設施的農田水利事業作業基金。

執行長張宏林指出，「預算法」第51條規定，中央政府總預算案（包含附屬單位預算）應於會計年度前1個月，也就是2024年11月30日前完成審議。但截至今日，附屬單位預算已延宕超過250天，使得歷經近80場委員會審查、逐項討論的初審決議形同具文，韓國瑜曾召集黨團協商處理今年逾5兆的附屬單位預算，獲得民進黨與民眾黨團支持，卻遭國民黨團以「不宜倉促處理」、「無急迫性」為由阻擋收案。

張宏林表示，公督盟一直要求預算要「如期」且「嚴審」，如果立法院做不到，他們應該要號召修法，「立法院若未通過所有國家預算，就不准支用立法院的經費」。他也說，9月即將開議並審議2026年將近3兆的中央政府預算和近6兆的國營事業預算，呼籲韓國瑜必須「苦民所苦」正視預算審議的問題。

常務理事陳雪梨提到，過去每個會期平均能三讀通過50多個法案，今年這個會期只有36個，效率明顯低落。此外，藍白立委聯手延會到8月底，但2個月內不僅常設委員會狂排超過80場國內、外考察，更出現院會開會不到15分鐘就散會的情況，顯見「延會」已經淪為掩蓋立委怠惰的遮羞布。

