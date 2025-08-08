旅歐「手排姐」罷免游顥！開宣傳車捍衛台灣「拒香港化」

南投罷免立委游顥「去游除垢」罷團志工「手排姐」MiO，隻身開著手排宣傳車在偏鄉宣傳823罷免投票。（記者劉濱銓攝）

2025/08/08 10:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥將在8月23日投票，最近「去游除垢」罷團持續街掃宣傳，其中在歐洲工作多年，今年才回到台灣的罷團志工「手排姐」MiO，就負責開宣傳車在南投進行罷免廣播，即便開的是必須踩離合器換檔的手排貨車，她仍樂在其中，她說，台灣充滿生命力，不希望被「香港化」，呼籲823一定要投票，保護我們的家園。

MiO表示，父親老家在集集鎮，小時候都會回來，因此參與南投罷免，就是選擇投入游顥選區，此次被團隊分配開宣傳車的工作，即使開的是比較不方便、還要一直踩離合器換檔的手排車，但她在歐洲工作就常開手排車，因此還滿樂在其中。

請繼續往下閱讀...

相較街掃、舉牌比較能和民眾互動，開宣傳車都是1個人，且互動較少，不過最近到集集鎮繞行時，她刻意走田邊小路，竟有中年農夫向她比讚表達支持，令她相當振奮，以及早在二階連署時，她開車到鹿谷宣傳，竟有竹山人向她索取連署書，一問才知是擔心在游顥大本營竹山響應連署會遭側目。

MiO說，南投被國民黨執政太久，許多年長者不是對政治無感，就是被在地政黨組織牽著走，為了翻轉南投，不要台灣被「香港化」，並抗議國會在野向中國靠攏，因此要罷免親中的游顥。

最近她持續在山區開宣傳車，看到信義鄉的土石流災情逐漸修復，感到台灣充滿生命力，只是在原住民部落充斥游顥的反罷免布條，到了破壞環境景觀的程度，連路燈裝飾也是中國結，可見國民黨對當地原住民文化與身分認同都沒有尊重，在823之前她會繼續開車宣傳，爭取更多關注與支持。

南投「去游除垢」罷團志工「手排姐」MiO，開手排宣傳車在偏鄉宣傳823罷免投票，即便需要頻繁踩離合器換檔行駛較不方便，她仍樂在其中。（記者劉濱銓攝）

南投「去游除垢」罷團志工「手排姐」MiO，開手排宣傳車在偏鄉宣傳823罷免投票，呼籲民眾站出來捍衛家園。（記者劉濱銓攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法