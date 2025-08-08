為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    拼場！台中罷團清晨路口宣講 藍營今夜反罷免造勢邀「禿子」站台

    台中市各罷團號召志工民眾於沙鹿區中清路舉牌揮旗、高喊口號。（記者張軒哲攝）

    2025/08/08 09:59

    〔記者張軒哲／台中報導〕8月23日將再度舉辦罷免投票，有7名藍委名列其中，台中與南投佔了5人，今（8）日清晨中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣聯合發起路口宣傳行動；另外，藍營今晚起連續3天在台中有多場造勢活動，立法院長韓國瑜今晚於豐原樂天宮助講，替立法院副院長江啟臣壯聲勢。

    今日清晨台中市各罷團號召志工民眾於沙鹿區中清路舉牌揮旗、高喊口號，台中市議會民進黨團總召王立任、市議員黃守達也到場聲援，用行動喚醒更多選民站出來，投下同意罷免票。

    藍營部分，台中市長盧秀燕出訪澳洲，「燕子」缺席，「禿子」立法院長韓國瑜、「漢子」新北市長侯友宜週末南下助講，江啟臣8日起到10日於豐原、東勢、石岡連辦3場活動，有韓國瑜及前台中市長胡志強等人助陣反罷；顏寬恒8、9日舉辦3場反罷免活動，力邀蔣萬安與韓國瑜助講；楊瓊瓔也在9、10日推反罷活動，尤其明（9）日夜間於潭水亭造勢活動大咖雲集，包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌同台，另有蔣萬安、韓國瑜及侯友宜接力助講，希望能讓支持者出門投不同意罷免。

