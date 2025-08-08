為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中市3罷團與其他罷團、綠營站路口 批藍白已在立法院進行擴權2.0

    民進黨中市議會黨團與罷團站路口呼籲民眾823出門投同意票。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議會黨團與罷團站路口呼籲民眾823出門投同意票。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/08 09:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕823罷免投票進入倒數階段，台中市罷免國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔及立法院副院長江啟臣的中二、中三及中八罷團與市區多個罷團，今天上午7點半在大雅區的中清路、東大路聯合宣傳823大罷免，民進黨團總召王立任、台中市議員黃守達也到場力挺，痛批藍白已在立法院進行擴權2.0，破壞三權分立及五院制度，要讓藍白在立法院獨大，呼籲民眾823出來投票，罷掉不適任的立委。

    王立任及黃守達指出，立法院法制局竟宣告，憲法的判決只是參考不用遵守，跟過去所讀的五權憲法及三權分立完全不一樣，台灣現在不是一黨獨大問題，而是一院獨大的問題，全民要正視，立法院連憲法都不遵守，台灣要如何走下去？未來標準何在，中華民國憲法要存在嗎？呼籲823要出來投票，罷免不適任的立委。

    中二解顏發言人林宣宏指出，罷團不會放棄會持續努力，他強調，顏寬恒本身問題很多的立委，會針對他個人違法的作為來進行宣導。

    中三拒瓔發言人Connie表示，罷免投票日逼近，現正面對對手尾隨行程用人力來輾壓罷團的重大壓迫，但罷團不害怕也不退縮，一定罷團做對了，對手才感到緊張，中三是艱困的選區，感謝其他罷團協助。

    中八一罷擊臣代表提到，距投票不到20天，拜託民眾一定要為了自己站出來，投下同意罷免票。

    來支援的中五罷團發言人台灣衣美局表示，726罷免失利後，立法院正在擴權2.0，藍委肆無忌憚運用職權，想要破壞國家，823一定要出來投票，讓藍白知道第一次失敗不是失敗，只是還未贏，讓他們知道台灣團結後有多大的力量。

    中六罷團代表表示，823是真正最後一哩路，希望大家一起站出來，在路口給罷團加油，成為夥伴大力量，823投同意罷免。

    中市原縣區3個罷團與其他罷團站路口呼籲民眾823出門投同意票。（記者蘇金鳳攝）

    中市原縣區3個罷團與其他罷團站路口呼籲民眾823出門投同意票。（記者蘇金鳳攝）

