柯文哲出庭暴走罵髒話摔水杯 吳靜怡：無法掩護京華城案新證據重要性

台北市前市長柯文哲。（資料照）

2025/08/08 10:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城弊案，7日上午傳喚北市府前副秘書長李得全作證；不過休庭期間，前民眾黨主席柯文哲卻突然情緒失控，站起身衝著坐在對面3名檢察官破口大罵，期間更怒摔資料、水瓶，「X！去跟賴清德講，我絕對不會投降、不會屈服！」；對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲再丟幾個水杯、多罵幾句「贛！」都沒辦法掩護京華城案新證據的重要性！

吳靜怡在臉書PO文表示，依據台北市政府政風處提供的新證據，柯文哲為何會有「京華廣場」的完工示意藍圖？並在第一頁有沈慶京疑似寫下「如何有貢獻度」字跡。這表示柯文哲親自關切京華城案和沈慶京的密切度。

吳靜怡指出，柯文哲在收到京華城的「陳情藍圖」，用黃色便利貼手寫「TO：彭副 京華城對容積率應該死心了，只希望行政流程加速，讓他們早日完工就可以了」此便利貼證實柯文哲不只有追蹤，儘管彭振聲最初不願簽署相關文件，柯文哲仍在2020年10月27日親自簽核了爭議性的「容積獎勵準用《都市更新建築容積獎勵辦法》」總容積率達到840%，打臉自己「不知道先生」的人設！昨日才在休息時，大爆「贛！」等粗口，並將水杯、公文丟向檢察官。

吳靜怡續指，相關時程不難看出高層干預的結果，甚至可能超越了標準的行政程序，像是2020年09月21日：都發局曾退回京華城的申請，理由是該案非都市更新案；2020年10月12日：專家學者諮詢會議也明確指出本案非都市更新地區，不宜引用都市更新建築容積獎勵辦法。

​2020年10月26日：柯文哲拿到京華城「陳情藍圖」，用便利貼寫下「行政流程加速」給彭振聲。

​2020年10月27日：都發局辦理京華城都市計畫細部變更公展簽呈 ，柯文哲親自批准了爭議性的「準用」申請，並啟動了公開展覽程序 。

​2020年11月5日： 該簽呈最初被前副秘書長李得全退回 。

​2020年11月6日： 李得全在議員應曉薇的顧問吳順民「在樓下等」的情況下，同意用印上呈，暗示存在外部壓力 。

​2020年11月11日： 柯文哲親自核章決行該文件 。

吳靜怡直言，依據北市府提供的新事證，這張便利貼被視為柯文哲個人參與並明確指示加速行政流程的直接證據，直接打臉柯文哲多次「不知情」、「沒下指示」或「交由彭振聲全權處理」的說法，因為圖利貪污，柯文哲擊敗柯文哲，不是任何人！也請不要一再消費彭振聲太太，若柯文哲當初沒有執意要彭振聲執行，公務員會這樣一路加速開綠燈嗎？阿北趕快認罪，才能趕快出來，今天正好潤六月滿月，沈慶京、李文宗都能交保，柯文哲趕快面對過錯，不要再情勒小草了，放過他們。

