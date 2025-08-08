拚核三延役公投 國民黨說明會高雄首發

國民黨中央黨部。（資料照）

2025/08/08 09:16

〔記者施曉光／台北報導〕為了力拼823核三廠延役公投案通過，國民黨已經展開街頭宣傳活動，「823公投重啟核三政策說明會」及相關文宣活動也將陸續全面展開，首場政策說明會從高雄出發，該黨已訂於14日晚上在該黨高雄市黨部禮堂舉辦，要向民眾訴求「核三投同意，電價更美麗！」

國民黨主席朱立倫昨日再次重申，全民8月23日都要站出來，在公投中投下「同意」，支持核三廠延役，才能守住台灣能源安全與國家安全，並宣布下週在南部、台北都會舉辦政策說明會。

此外，因應台美關稅談判，朱立倫也多次呼籲，我國對美國投資與採購必定是鉅額美元支出，對於這筆「戰略支出」，他主張納入長遠佈局，藉由台灣重啟核電，採購發展「小型模組核能」（SMR），為國家未來建立經濟防線。

國民黨表示，電價年年上漲的背後，就是民進黨政府錯誤的能源政策，到2025年台電累積虧損高達4326億元，就算政府再編多少億元補貼，也無力止血，根本就是拿全民的錢去填一個永遠填不滿的洞，回顧過去3年撥補台電超過4000億元，結果電價照漲、虧損照舊，2022年至2024年台電公司已經調漲4次電價。

國民黨強調，這一切只因為民進黨一意孤行，把安全、穩定、便宜的核電排除，而過度依賴進口天然氣與昂貴的綠電，讓全民買單，成為最大受害者，呼籲社會大眾一起用選票守護能源，823出門挺核三，「核三投同意，電價更美麗！」

此外，國民黨青年團近日開始重返街頭宣傳「核三投同意，能源更有力｣，向民眾訴求人民「同意」安全、環保、便宜的核電，不要再「用肺發電」。

