習近平權力穩不穩 要靠「聽床師」提供訊息？

中國領導人習近平近期頻傳權力不穩消息。（歐新社資料照）

2025/08/08 08:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國領導人習近平權力不穩消息不斷傳出，研究中國政軍情勢的國防安全研究院學者沈明室昨日發文認為，自媒體上氾濫的「聽床師」提供訊息仍有可取之處。例如中共中央軍委副主席何衛東、政治工作部主任苗華被整肅，先透過自媒體傳播，才由中共官方宣告確認。「聽床師」訊息可以當作某些重要事件發生的徵候。重點在多方交叉驗證及對訊息來源的查證，同時也應防範「聽床師」成為中共散播假訊息，反制或平衡真訊息的管道。

國防院國家安全研究所研究員沈明室在文章中提到，從2024年中共二十屆三中全會之後，領導人習近平大權旁落、失去軍權的「謠言」不斷傳出，一直到2025年的北戴河會議，類似的訊息仍然活靈活現，而且隨著一些周邊事態發展，原本的「謠言」似乎越來越像「遙遙領先的預言」。原本只存在於網路自媒體的訊息，慢慢成為報紙媒體的新聞，爾後成為美國、日本及瑞士等國媒體的新聞焦點。

請繼續往下閱讀...

不過，沈認為，對於中共高層的政治變化，沒有任何一個網紅、專家或媒體能夠給對北戴河會議的過程與發展給出明確的結果。加上中共訊息的封閉，使得這些傳言或是謠言逐漸堆疊出延伸性的版本，或者發展出離譜的劇本。如習近平有私生子，並且寄養在少林寺等。若要據此分析中共高層內部權力鬥爭的事實，恐無任何一絲說服力。不是因為背離常理，而是因為沒有事實依據。

沈明室觀察，學術性研究對於現今習近平所屬軍隊派系被整肅，以及仍然是否掌握軍權等熱門議題，發生理論枯竭或是不足的現象。這困境雖然與事實及資訊缺乏有關，但是憑藉有限的官方資料或是公開訊息，尤其是了解中共政治本質及能夠獲得內部訊息的觀察者，其根據有限事實的推論可能要比媒體記者或是學術研究者得出更權威的觀察。而這些從中國潤（run）到美國或西方世界的網紅或評論者，因為經常提出引人興趣及關注的內部訊息，則被稱為「聽床師」或中南海的「聽床師」。

沈說，稱呼為「聽床師」其實並無貶抑的意涵，反而是對他們有時能夠提供可靠訊息的一種肯定。宛如他們真的躲在中共高層隱蔽空間，得以竊聽權威訊息。例如，有關中共高階將領被整肅的訊息，通常也是由這些聽床師先爆料，爾後才慢慢獲得證實的。如中共中央軍委副主席何衛東、政治工作部主任苗華被整肅訊息，也是透過自媒體傳播，爾後消失在應該出現的會議或場合，最後才由中共官方宣告（官宣）確認。

但沈明室說，問題在於這些「聽床師」訊息有時正確，有時也會有失真的情況。更何況在複雜的中共內部政治環境中，也很難去辨別相關訊息是否經過加工或是刻意輸出誤導的反情報訊息。但也因為中共內部高層政治的訊息封閉，讓「聽床師」的推論成為缺乏中共相關訊息下，得以觀察內部政治中的吉光片羽。這些訊息可以當作重要情報的初步源頭，或是某些重要事件發生的徵候。重點在於如何篩掉浮誇的雜質，留下可以進一步蒐集或深入分析的事實內容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法