國軍罰站新規上路！1天限2小時 軍艦航行中不得執行

2025/08/08 09:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部5日正式公告修正「陸海空軍懲罰法施行細則」，新增對士兵處以罰站，同日執行時數累計不得逾2小時，且不得於奉准休假、外（散）宿期間及下午9時至翌日上午7時或中午休息時間執行。海軍艦艇單位於航行任務期間，應停止執行罰站懲罰，並於靠泊後執行。

為配合「陸海空軍懲罰法」去年8月大幅修正，把平時、戰時懲罰權責事項改授權國防部另行訂定，國防部公告修正施行細則，其中評議會修正為懲罰諮詢會，並修正調查、懲罰程序，增訂剝奪或減少退除給與、罰款、廢止起役懲罰種類等內容。

修正公告新增被處檢束、禁足期間，應遵守營區內部管理規範，並應執行任務或勤務。受懲罰人遇緊急狀況而有請假之必要，應經權責長官核准後，始得離營外出。

至於處以罰站，除一天不超過2小時、艦艇靠泊才能執行外，受懲罰人於罰站期間也應遵守營區內部管理規範，對此，國防部解釋，鑒於實務執行罰站懲罰，遇有得否穿著輕便服裝，如運動服執行疑義，為明確受懲罰人於罰站期間仍應遵守營區當日之服裝穿著等內部管理規範。

此外，若處以受懲罰人超過2個月本俸薪額的財產懲罰等，根據規定，本俸（薪額）認定，以懲罰令發布日或受懲罰人服役期間最後一次所領薪餉法定本俸（薪額）為準。而為避免罰薪月數超過受懲罰人剩餘役期，造成執行困難，罰薪為1個月以上6個月以下，且不得逾受懲罰人階級法定最大服役年限，或剩餘法定役期。

