法國人揭露高雄防空避難點在瓦斯行？ 張博洋：躲比不躲還危險

高市議員張博洋表示，根據高雄市全民國防手冊以及內政部民防教材，防空避難點必須遠離加油站、化工廠或液氣設備等高風險場所，但現實情況卻與規範大相逕庭，這些避難點竟然就設在瓦斯行、加油站旁，連興建中的工地都成為避難點。（張博洋提供）

2025/08/08 09:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕法國人丹米契揭露高市防空避難點位置很奇特？不只瓦斯行、加油站周邊、尚未完工的工地都被列入，市議員張博洋憂心不僅不保障安全，還可能發生「躲比不躲還危險」的窘境。

張博洋表示，根據高雄市全民國防手冊以及內政部民防教材，防空避難點必須遠離加油站、化工廠或液氣設備等高風險場所，但現實情況卻與規範大相逕庭，這些避難點竟然就設在瓦斯行、加油站旁，連興建中的工地都成為避難點，到底是意外、巧合，還是相關單位根本沒用心？

他透露，避難所問題是由一位定居高雄的法國人丹米契陳情，丹米契有感於中國威脅日益嚴重，在認真準備即將到來的城鎮韌性演習時，發現「防空避難專區地圖」上的避難點存在諸多問題，因此找上議員反映。

張博洋痛批，這不就等同7月中的城鎮韌性演習、是在一堆錯誤避難資料中進行演練，而這些問題還不是官方主動察覺而是外國人來提醒，到底是誰在面對台海危機？如果兩週前不是演習而是真實的敵國空襲，政府顢頇的防災準備若造成民眾無法有效避難，誰來負責？

張博洋呼籲，中央地方應攜手合作，重新檢查避難所資料（地址、標誌與空間狀態等）正確性，汰除不適合的避難所，尤其是緊鄰危險設施的地點，也可借鏡日本大樓設置「防災倉庫」，規劃部分具備物資與救災機能的重點避難所。

他強調，台灣面對戰爭威脅不是開玩笑的，危機來臨時，準確的避難資訊就是生與死的分界線，如果連從基礎的民防措施都做得不好，政府要如何有效地說服更多民眾你有抗中保台的決心？不能等到災害發生了才來補破網，而是要從最基礎的防空措施做起，讓民眾對政府的防衛措施有信心。

