霧峰桐林勘災驚見豪雨坑溝 綠委促搶通農路、補助納台中

綠委何欣純（中）赴霧峰勘災，驚見豪雨坑溝要求政院補助納台中。（記者黃旭磊攝）

2025/08/08 07:33

〔記者黃旭磊／台中報導〕因低壓帶與西南季風輻合產生劇烈降雨造成台中多區從上週起積淹，民進黨立委何欣純趕赴霧峰桐林地區勘災，發現道路積水流失地基產生深達數十公分裂縫，何欣純踏入路面裂縫深達膝蓋，當場要求農村發展及水土保持署需儘速搶通農路，至於行政院提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案適用範圍，也須納入台中市協助災民恢復生機。

何欣純今表示，7日前往霧峰桐林地區與農業部農村水保署及民進黨台中市議員李天生、林德宇、張芬郁勘查超過4處坑溝，發現農路受因雨崩塌陷，強降雨導致邊坡、路基流失坍崩，甚至出現巨大溝縫，而桐林地區在水災前，多種植龍眼正值採收時期，要求農村水保署先搶通農路，在安全無虞下通行兼顧農民生計需求。

行政院院會於7日通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，除嘉義縣市、台南及高雄市、屏東縣外，也將納入包括台中市等中部縣市等致災地區，依照實際認定依法辦理復原重建，提供災民必要協助。

何欣純說，霧峰桐林多靠農作維繫生計，從福天宮、順天福德祠到萊園里仁德7號橋，多處因強降雨導致邊坡、路基流失，而目前正值龍眼採收期，要求施工單位在安全無虞前提下開放通行，讓農民將龍眼採收下山，後續整批工程儘速提報特別條例納入復原重建計畫。

台中市議員李天生、林德宇、張芬郁會勘後表示，桐林山區住戶不多，仍有農民仰賴路面整建以便疏運農產，建議台中市政府需和農村水保署從下游至上游通盤整治分溝，防止道路與路基再度流失。

農村發展及水土保持署表示，相關會勘建議事項將在本週完成勘查紀錄分析，後續提報至農業部內爭取核定修建，以符合民眾生計需求。

