    首頁　>　政治

    與王義川調侃盧秀燕粉底液挨轟 李正皓深夜PO一張照回應了

    2025/08/08 00:57
    李正皓深夜發文，貼出球鞋照，寫著「這麼醜這麼破這麼舊的鞋多少錢？懂就懂，不懂沒關係」，「我們都是台派、新台派。」（翻攝李正皓臉書）

    李正皓深夜發文，貼出球鞋照，寫著「這麼醜這麼破這麼舊的鞋多少錢？懂就懂，不懂沒關係」，「我們都是台派、新台派。」（翻攝李正皓臉書）

    政論節目主持人李正皓。（資料照）

    政論節目主持人李正皓。（資料照）

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川近日在政論節目和主持人李正皓調侃台中市長盧秀燕「完妝勘災」，還特別提到盧用一瓶要價2400元的粉底液，被外界認為是以嘲諷語氣評論女性外貌，掀起爭議，民進黨也出現譴責聲音。輿論延燒之際，李正皓7日深夜在臉書突然PO出一張照，似乎是在回應批評聲音，引發討論。

    日前中南部連日強降雨，多地出現災情，王義川上李正皓所主持的節目《新台派上線》時，揶揄起盧秀燕勘災時完妝上陣，質疑是在作秀，還一度調侃盧使用「2400元粉底液」，脫口說出「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道賣怎樣的」直男發言，引發爭議，不少人認為王義川和李正皓不尊重女性，連民進黨性平部也在7日跳出來譴責，甚至說重話「我們不要厭女的台派」！

    隨輿論延燒，PTT網友比對發現，王義川繫的皮帶，「一條momo折扣後18460！」但政治評論員溫朗東緩頰說，「（他）一條皮帶也用了好幾年」，王義川還未回應爭議。至於李正皓，則在7日深夜透過臉書PO出一張球鞋照，意有所指表示，「這麼醜這麼破這麼舊的鞋多少錢？懂就懂，不懂沒關係，我們都是台派、新台派。我愛台灣，我愛大家。」

    熱門推播