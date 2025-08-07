為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫貼文批賴政府「戰略落後」被洗臉 網：台股大漲耶教授

    國民黨主席朱立倫於今早8點發文，直指台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰，痛批賴政府戰略落後，但今日台積電大漲4.89%、創下1180元新高點，朱的臉書湧入近3000網友留言洗臉。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫於今早8點發文，直指台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰，痛批賴政府戰略落後，但今日台積電大漲4.89%、創下1180元新高點，朱的臉書湧入近3000網友留言洗臉。（資料照，記者張嘉明攝）

    2025/08/07 22:19

    〔記者蘇永耀／台北報導〕川普今天宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。朱立倫於早上八點發文，直指台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰，痛批賴政府戰略落後，但今日台積電大漲4.89%、創下1180元新高點，朱的臉書湧入近3000網友留言「台股大漲耶教授…」、「所以台積電美國設廠很正確阿 直接閃掉100%半導體關稅」。

    除了今日發文，今年3月台積電宣布投資美國之時，朱立倫就在國民黨中常會上批評，民進黨政府將台灣產業的未來當成投名狀交出去，甚至表示，國民黨執政絕對不會有把台積電或產業推出去的選項。這番言論，現在也被拿來質疑說，若今天執政的是國民黨，是否「台積電今天就要吞下100%的關稅」。

    朱立倫今日一早的言論也迅速在社群發酵，朱臉書湧進數千網友留言「想看朱主席的空單」、「難怪國民黨執政時台灣經濟那麼差！」「台股大漲耶，幸好給民進黨執政，要不然直接被川皇100%關稅硬控」、「台股大漲耶教授...」。台大批踢踢股票板則對殷乃平發言回應「台灣主力產品0% 這算大獲全勝吧」、「國安基金從18000買上來欸 賺爛了」、「晶片0% 台積電大漲 台股狂噴」。

    有財經人士表示，朱立倫這段時間的說法，證明他對整件事完全外行，除了台股今日大漲超過500點，也證明了包括台積電等半導體公司，這段時間的前進部署是正確的策略。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播