朱立倫貼文批賴政府「戰略落後」被洗臉 網：台股大漲耶教授

國民黨主席朱立倫於今早8點發文，直指台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰，痛批賴政府戰略落後，但今日台積電大漲4.89%、創下1180元新高點，朱的臉書湧入近3000網友留言洗臉。（資料照，記者張嘉明攝）

2025/08/07 22:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕川普今天宣布，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。朱立倫於早上八點發文，直指台灣供應鏈面臨嚴峻挑戰，痛批賴政府戰略落後，但今日台積電大漲4.89%、創下1180元新高點，朱的臉書湧入近3000網友留言「台股大漲耶教授…」、「所以台積電美國設廠很正確阿 直接閃掉100%半導體關稅」。

除了今日發文，今年3月台積電宣布投資美國之時，朱立倫就在國民黨中常會上批評，民進黨政府將台灣產業的未來當成投名狀交出去，甚至表示，國民黨執政絕對不會有把台積電或產業推出去的選項。這番言論，現在也被拿來質疑說，若今天執政的是國民黨，是否「台積電今天就要吞下100%的關稅」。

請繼續往下閱讀...

朱立倫今日一早的言論也迅速在社群發酵，朱臉書湧進數千網友留言「想看朱主席的空單」、「難怪國民黨執政時台灣經濟那麼差！」「台股大漲耶，幸好給民進黨執政，要不然直接被川皇100%關稅硬控」、「台股大漲耶教授...」。台大批踢踢股票板則對殷乃平發言回應「台灣主力產品0% 這算大獲全勝吧」、「國安基金從18000買上來欸 賺爛了」、「晶片0% 台積電大漲 台股狂噴」。

有財經人士表示，朱立倫這段時間的說法，證明他對整件事完全外行，除了台股今日大漲超過500點，也證明了包括台積電等半導體公司，這段時間的前進部署是正確的策略。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法